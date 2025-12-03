magazin
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
03 Δεκεμβρίου 2025 | 18:20

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Στο Belladonna Project, μια ακόμη φωτογραφική συνεργασία των Lexi Hide και Emily Anjelika, θα δείτε τη Dasha να κάνει διατάσεις σε ένα στρώμα γιόγκα, σε ένα στούντιο με καλώδια και αξεσουάρ του σεξ σκορπισμένα γύρω της. Μια γιατρό με κοβαλτίου χρώματος στολή να προετοιμάζει μια σύριγγα σε ένα ιατρείο. Μια μπαλαρίνα ονόματι Kiki να ποζάρει σε μια αίθουσα πρόβας με καθρέφτες. Μια μποξέρ ονόματι Von να ακουμπάει σε έναν πάγκο αποδυτηρίων. Υπάρχει η Maia ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, με μια γάτα κουλουριασμένη δίπλα της, μια καλλιτέχνιδα ονόματι Faye στο στούντιό της, η Spitfire, που χαλαρώνει σε έναν ροζ καναπέ με μια κιθάρα στα πόδια της, περιτριγυρισμένη από πορτρέτα της Dolly Parton σε κορνίζες, και η Plain Jane, μια τενίστρια φωτισμένη από το φως των προβολέων του γηπέδου.

Κάθε σκηνή βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο αυθόρμητο και το ελεγχόμενο. Και τότε παρατηρείς κάτι: όλα τα μοντέλα φορούν ένα ζευγάρι πλατφόρμες, διαφανή ψηλοτάκουνα παπούτσια – μια λεπτή υπόδειξη ότι, πέρα από αυτούς τους καθημερινούς χώρους, είναι επίσης όλες εργαζόμενες στον τομέα του σεξ.

Lexi Hide and Emily Anjelika, Belladonna Project Kiki / Photography Lexi Hide

Καμία ηδονοβλεψία

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν», λέει η Lexi Hide. «Το Belladonna Project φωτίζει την αλήθεια ότι οι ενήλικες διασκεδαστές είναι συνυφασμένοι με κάθε κοινότητα. Αντί να ενισχύουμε μια ηδονοβλεπτική ματιά, συνεργαζόμαστε με τους εργαζόμενους στον τομέα του σεξ σε αυτά τα πορτρέτα, ισορροπώντας τη γραμμή μεταξύ σκηνοθεσίας και ντοκιμαντέρ με χιούμορ και απαλότητα».

Η Hide μεγάλωσε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και ξεκίνησε την πορεία της στη φωτογραφία τραβώντας παιχνιδιάρικες, αστείες φωτογραφίες των φίλων της. «Με ελκύει η σκανταλιά», λέει. «Θέλω ο θεατής να σκεφτεί ή να φανταστεί τι συνέβη πίσω από το κάδρο, καθώς οι φανταστικές σκηνές που απεικονίζονται γίνονται κάπως πραγματικές κατά τη διαδικασία δημιουργίας των εικόνων».

Σκηνοθετημένα καπρίτσια

Τα πρώτα της έργα βασίζονταν σε αυτή την ένταση, με θολές, προσεκτικά σκηυνοθετημένες σκηνές που φαίνονται αυθόρμητες, με χαρακτήρες που μοιάζουν να αγνοούν την κάμερα, αλλά στην πραγματικότητα είναι εντελώς κατασκευασμένοι.

«Αν και το περιβάλλον που δημιουργώ για να φτιάξω τις φωτογραφίες είναι ανάλαφρο, παράλογο και παιχνιδιάρικο, υπάρχει μια διχοτομία με το πόσο ελεγχόμενες είναι στην πραγματικότητα οι φωτογραφίες μου. Δεν υπάρχει τύχη ή σύμπτωση. Είναι όλα προμελετημένα καπρίτσια».

Κατά τη διάρκεια των shooting, η αναπαράσταση έγινε ένα ενεργό θέμα συζήτησης στο πλατό. «Θέλαμε πραγματικά να απεικονίσουμε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στην ιδιωτική τους ζωή, τι τους αρέσει και πώς αυτό σχετίζεται με τη θέση τους στον κόσμο εκτός της σεξουαλικής τους εργασίας»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lexi Hide (@lexihide)

Κιτς αισθητική

Όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, η πρακτική της Hide άνοιξε νέα πεδία. Βρέθηκε σε μια κοινότητα στριπτιζέζ, κοριτσιών που κάνουν webcam, sugar babies και σεξουαλικών εργαζομένων που προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες – έναν κόσμο με τον οποίο δεν είχε προηγουμένως επαφή.

Ανάμεσά τους ήταν η Emily Anjelika, μια χορεύτρια που γνώρισε σε ένα πάρτι στο Lower East Side. Συνδέθηκαν αμέσως χάρη στην αγάπη τους για την Hello Kitty και την κιτς αισθητική, με αποτέλεσμα η Anjelika να προτείνει να συνεργαστούν σε ένα πρότζεκτ.

«Η έμπνευση για το έργο στο σύνολό του προήλθε από τις σκέψεις μου κατά τη διάρκεια της διαλογιστικής μου πρακτικής και τις αλληλεπιδράσεις μου με ερωτικούς καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια», εξηγεί η Anjelika. «Σε κάποιο σημείο, οι εικόνες απλώς εμφανίστηκαν στο μυαλό μου. Σκέφτηκα “Τι θα γινόταν αν παρουσίαζα το Belladonna Project μέσω ενός φωτογραφικού έργου;”. Και τότε γνώρισα τη Lexi».

Μονοδιάστατη εικόνα για την σεξεργασία

Κατά τη διάρκεια των shooting, η αναπαράσταση έγινε ένα ενεργό θέμα συζήτησης στο πλατό. «Θέλαμε πραγματικά να απεικονίσουμε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στην ιδιωτική τους ζωή, τι τους αρέσει και πώς αυτό σχετίζεται με τη θέση τους στον κόσμο εκτός της σεξουαλικής τους εργασίας», λέει η Hide.

Από αυτό το σημείο εκκίνησης, δημιούργησαν σκηνές γύρω από πραγματικές ρουτίνες και ενδιαφέροντα. Έφεραν βιβλία, πινέλα, παπούτσια μπαλέτου και μουσικά όργανα. Ορισμένα άτομα επέλεξαν να αναδείξουν την προσωπική τους πλευρά εκτός εργασίας, ενώ άλλα ήθελαν να αποδεχθούν την ταυτότητά τους ως εργαζόμενοι στον τομέα του σεξ, με τους δικούς τους όρους. Υπήρχε ένα άτομο – η γιατρός – που επέλεξε την ανωνυμία, με το πρόσωπό της κρυμμένο από τον φακό της κάμερας.

»Το έργο δεν έχει ως στόχο να μειώσει την αξία της σεξουαλικής εργασίας, αλλά να αμφισβητήσει την μονοδιάστατη εικόνα που συχνά προβάλλουν οι άνθρωποι για την ταυτότητα των σεξουαλικών εργαζομένων», εξηγεί η Hide.

Στα ίδια μέρη

«Καθώς οι σεξουαλικοί εργαζόμενοι είναι μια ομάδα που εκ φύσεως αντικειμενοποιείται σε μεγάλο βαθμό, ήμουν πολύ προσεκτική ώστε να μην κάνω τα άτομα να νιώθουν σαν κούκλες στο συχνά δραματικό οπτικό περιβάλλον των φωτογραφιών, εστιάζοντας στην αποτύπωση της στάσης και των εκφράσεων του προσώπου τους στις στιγμές μεταξύ των οδηγιών» συνεχίζει.

Το έργο αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα του σεξ κινούνται στις ίδιες πόλεις, τα ίδια στούντιο, τα ίδια μπαρ, τις ίδιες νυχτερινές βάρδιες, τα ίδια χόμπι και τις ίδιες κοινότητες με όλους τους άλλους.

Και αυτό είναι επίσης μέρος της προσωπικής εκτίμησης της Anjelika. «Για να είμαι ειλικρινής, κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, ένιωσα την επιθυμία να αποσυνδεθώ εντελώς από οποιαδήποτε εργασία σχετική με το σεξ. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στην ευαλωτότητα που ένιωθα όταν αποκάλυψα δημόσια την εμπειρία μου. Αυτό συνεπάγεται πολλά… αλλά ένιωσα ότι ήταν σημαντικό για μένα να το κάνω. Το έκανα τόσο για την προσωπική μου έκφραση όσο και, ελπίζω, ως φωνή της κοινότητας».

*Με στοιχεία από dazeddigital.com

