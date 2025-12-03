science
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Galaxy Z TriFold:΅H Samsung παρουσιάζει το πρώτο της τρίπτυχο κινητό – Ακολουθεί η Apple;
Τεχνολογία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 11:36

Galaxy Z TriFold:΅H Samsung παρουσιάζει το πρώτο της τρίπτυχο κινητό – Ακολουθεί η Apple;

Το Galaxy Z TriFold είναι η απάντηση της Samsung στο τρίπτυχο κινητό που παρουσίασε πρώτη πέρυσι η Huawei.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού ανοίγει μεταξύ των κατασκευαστών smartphone μετά την παρουσίαση του πρώτου τρίπτυχου μοντέλου της Samsung και τη φημολογία για μια αναδιπλούμενη συσκευή της Apple.

Το Galaxy Z TriFold είναι η απάντηση της νοτιοκορεατικής Samsung στο τρίπτυχο κινητό που παρουσίασε πρώτη πέρυσι η κινεζική Huawei, αν και οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι αναδιπλούμενες συσκευές θα παραμείνουν για την ώρα είδος πολυτελείας λόγω των υψηλών τιμών τους.

Η νέα συσκευή, με τιμή 3,59 εκατ. γουόν, ή 2.100 ευρώ, ξεδιπλώνει σε μια οθόνη 10 ιντσών, αποτελούμενη από τρία τμήματα, η οποία είναι σχεδόν 25% μεγαλύτερη από το δίπτυχο Galaxy Z Fold 7.

«Πιστεύω ότι η αγορά αναδιπλούμενων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Το TriFild θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για εκρηκτική ανάπτυξη» δήλωσε ο Άλεξ Λιμ, αντιπρόεδρος της Samsung Electronics.

O εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Samsung Electronics Άλεξ Λιμ παρουσίασε το Galaxy Z TriFold σε εκδήλωση στη Σεούλ (Reuters)

O εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Samsung Electronics Άλεξ Λιμ παρουσίασε το Galaxy Z TriFold σε εκδήλωση στη Σεούλ (Reuters)

Το TriFold, το οποίο κατασκευάζεται στην Νότια Κορέα, θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά στις 12 Δεκεμβρίου και πριν τα τέλη του έτους θα είναι διαθέσιμο σε Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το αμερικανικό ντεμπούτο προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για την Ευρώπη δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Η συσκευή βασίζεται στη μεγαλύτερη μπαταρία που χρησιμοποιεί η Samsung στα κινητά της, η οποία προσφέρει ταχεία φόρτιση στο 50% μέσα σε 30 λεπτά.

Όταν είναι διπλωμένη, η συσκευή είναι πιο παχιά από το μέσο smartphone (Reuters)

Όταν είναι διπλωμένη, η συσκευή είναι πιο παχιά από το μέσο smartphone (Reuters)

Αναλυτές προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα είναι περιορισμένες: «Το TriFold είναι προϊόν πρώτης γενιάς, οπότε η Samsung είναι απίθανο να στοχεύει σε μεγάλους όγκους πωλήσεων» δήλωσε στο Reuters ο Ρίου Γιάνγκ-Χο, αναλυτής της NH Investment & Securities.

Σημείωσε ότι, ενώ η σειρά Galaxy Z Fold της Samsung έχει ωριμάσει έπειτα από επτά γενιές, «το TriFold ενδέχεται ακόμη να αντιμετωπίσει ζητήματα πληρότητας ή ανθεκτικότητας».

Στην αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών επεκτείνεται και η Apple, η οποία φέρεται να σχεδιάζει τα αποκαλυπτήρια της δικής της πρότασης εντός του 2026.

YouTube thumbnail

Φήμες λένε ότι η εταιρεία ετοιμάζει μια αναδιπλούμενη συσκευή που κλείνει σαν βιβλίο και συνδυάζει την ευχρηστία του iPhone με μια μεγάλη οθόνη 7,8 ιντσών.

Τα αναδιπλούμενα κινητά αναμένονται πάντως να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας αγοράς smartphone το 2025 και λιγότερο από 3% το 2027, εκτιμά η Counterpoint Research.

Η εταιρεία ερευνών προβλέπει ότι η αγορά αναδιπλούμενων θα αυξηθεί κατά 14% φέτος και κατά 30% το 2026 και το 2027, καθώς η είσοδος της Apple εντείνει την τάση.

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
Stream science
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
