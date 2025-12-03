Θετικός στις ναρκωτικές ουσίες – πέραν του αλκοόλ – βρέθηκε ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό στη Λούτσα, όπως έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν γνωστές το πρωί της Τετάρτης.

Ο 29χρονος το 2020 είχε εμπλακεί σε άλλο τροχαίο, όπου είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης

Ο νεαρός οδηγός αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για το τροχαίο που προκάλεσε το περασμένο Σάββατο κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αρτέμιδα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να «θερίσει» ολόκληρη οικογένεια, σκοτώνοντας έναν 24χρονο.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 29χρονος οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη νύχτα του δυστυχήματος. Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο 29χρονος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ενώ είχε πιει, προτού πιάσει τιμόνι.

Όπως ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς της Τροχαίας στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Βαρύτατες οι κατηγορίες για το τροχαίο στη Λούτσα

Ο 29χρονος θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης φίλης του, η οποία παραμένει στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι.

Η 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο δυστύχημα και πιο ελαφρά η 22χρονη αδελφή του θύματος και τη 57χρονη μητέρα του, οι οποίες βρίσκονταν δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία.

Να σημειωθεί ότι από την προανάκριση της Τροχαίας και από το οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90 χλμ/ώρα.

Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν από τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 29χρονος οδηγός βρέθηκε να έχει ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ml/l), με το όριο να είναι στο 0,50ml/l.

Πίστα αγώνων η Αρτέμιδος – Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

Όπως καταγγέλλουν, γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο και δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο. «Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», όπως λένε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στις Αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή και πιο κάτω, όπου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι μικρός, με αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, και αυτοί τρέχουν. Όλα είναι πιτσιρικάδες», τόνισε μία κάτοικος προσθέτοντας: «Ποιοι δίνουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά τους και τα κάνουν αυτά;».