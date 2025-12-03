Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 29χρονος που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέρμιδας όταν ο νεαρός – κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα – έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που είχαν μόλις παρκάρει και αποβιβάζονταν από το δικό τους.

Ο νεαρός οδηγός παραμένει υπό κράτηση μέχρι να παρουσιαστεί στον ανακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις του

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι ενδείξεις δείχνουν αρκετά μεγάλη ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ από τον 29χρονο οδηγό. Παράλληλα αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, σκοτώθηκε επί τόπου ένας 24χρονος και τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή του και η σύντροφός του, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Ο 24χρονος ήταν δισέγγονος του Λεωνίδα Κεστεκίδη, της γνωστής αλυσίδας Leonidas, και εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο. Στην Ελλάδα είχε έρθει για να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του, αλλά δεν πρόλαβε…

Λούτσα: Σοκάρει ο διάλογος του 29χρονου με τον διασώστη

Ενώ η μητέρα του 24χρονου «έτρεμε ολόκληρη» χωρίς ωστόσο να έχει αντιληφθεί ότι το παιδί της είχε ήδη καταλήξει, ο 29χρονος – που παραμένει υπό κράτηση – έδειχνε να μην συνειδητοποιεί τι είχε κάνει, σύμφωνα με μαρτυρία.

«Όταν ο διασώστης του είπε ‘σκότωσες άνθρωπο’, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε; Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Και πρόσθεσε: «Άκουσα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Είδα τους τραυματίες στον δρόμο. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία».

Όπως είπε, προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 24χρονος δεν ανταποκρινόταν ακόμα και με απινιδωτή.