Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής στο Παλαιό Φάληρο στις 5:10 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αυτοκίνητο που παραβίασε STOP τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε.
Το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε άλλο σημείο – Ο οδηγός αναζητείται από την Αστυνομία
Ο οδηγός του λευκού Ι.Χ. που ενεπλάκη στο τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού, χωρίς να προσπαθήσει να βοηθήσει τον τραυματία που κείτονταν στο οδόστρωμα.
Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, παρέμεινε για κάποια μέτρα επάνω στο καπό του αυτοκινήτου πριν καταλήξει στην άσφαλτο. Παρ’ όλα αυτά ο οδηγός συνέχισε την πορεία του.
Τον αναβάτη της μηχανής παρέλαβε αργότερα ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
