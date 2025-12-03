Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
Ο τραυματίας του τροχαίου που σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Κατεχάκη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Κατεχάκη όταν συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή.
Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.
