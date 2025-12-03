Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Κατεχάκη όταν συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή.

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.