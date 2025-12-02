Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς νωρίτερα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Λιοσίων στο ρεύμα προς Λαμία.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκίνα από τα ΚΤΕΛ και συνεχίζεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ στην κάθοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στην ανηφόρα του Καρέα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Χαϊδάρι, στην Πέτρου Ράλλη από το ύψος της Θηβών, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στη Γαλατσίου

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5’-10΄ και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.