Η ΑΕΚ έχει πάρει 9 βαθμούς στη φετινή σεζόν από το 90′ και μετά (vids)

Σε «θρίλερ» εξελίχθηκε το φινάλε στο ντέρμπι της Λεωφόρου, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με την Ένωση να ισοφαρίζεται στα τελευταία λεπτά, ωστόσο ο Λούκα Γιόβιτς με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά στη φετινή Stoiximan Super League που οι «κιτρινόμαυροι» καταφέρνουν να πάρουν το τρίποντο στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, με την πρώτη να έχει γίνει στην Κηφισιά, στις 5 Οκτωβρίου. Τότε, η ΑΕΚ των 10 παικτών κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 και με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ραζβάν Μαρίν στο 90+2′, «κλείδωσε» τη νίκη.

Η συνέχεια ήρθε στις 2 Νοεμβρίου, κόντρα στον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena». Με το σκορ να βρίσκεται στο 0-0, και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έχει δει ένα γκολ του Γιόβιτς να ακυρώνεται νωρίτερα, ο Ορμπελίν Πινέδα βρήκε δίχτυα στο 90+2′ για να δώσει το τρίποντο που αναζητούσε η ομάδα του.

Τελευταίο παιχνίδι ήταν αυτό της Λεωφόρου, όπου ο Λούκα Γιόβιτς, όπως προαναφέρθηκε, ευστόχησε από τη λευκή βούλα, για να ολοκληρώσει το χατ-τρικ του και να χαρίσει τη νίκη στην ΑΕΚ.

Παρ’ όλα αυτά, οι 9 βαθμοί στη Stoiximan Super League δεν είναι οι μόνοι κερδισμένοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, καθώς ο «Δικέφαλος» χρειάστηκε να βρει ένα «σωτήριο» γκολ άλλες δύο φορές, μία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και μία στο Conference League.

Οι βαθμοί της ΑΕΚ σε Κύπελλο και Europa Conference League

Στο Κύπελλο, στην αναμέτρηση κόντρα στην Ηλιούπολη, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να βρει το γκολ που αναζητούσε, ωστόσο στο 90+6′, ο Καλοσκάμης κατάφερε να σκοράρει και να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση για την Ένωση.

Λίγες ημέρες μετά το «θρίλερ» με τον Παναιτωλικό, στην αναμέτρηση κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, η ομάδα του Νίκολιτς βρισκόταν με την… πλάτη στον τοίχο, καθώς οι Ιρλανδοί είχαν το προβάδισμα από το 21ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, όπως κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Λούκα Γιόβιτς ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για να ισοφαρίσει σε 1-1.