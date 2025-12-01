Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η νέα εποχή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του NBA δεν γράφεται μόνο στη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες, αλλά και στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και το Μόναχο. Για πρώτη φορά, ο ευρωπαϊκός παράγοντας λειτούργησε ως κλειδί σε μια συμφωνία που αφορά πρωτίστως τα αμερικανικά δικαιώματα. Η Amazon, με παρουσία σε δεκάδες αγορές και ισχυρό αποτύπωμα streaming στην Ευρώπη, απέσπασε ένα σημαντικό κομμάτι του νέου 11ετούς media cycle του NBA, αξίας 76 δισ. δολαρίων.

Η Prime Video θα πληρώνει 1,8 δισ. δολάρια τον χρόνο για να μεταδίδει στις ΗΠΑ 67 αγώνες regular season, τους playoffs και την NBA Cup. Όμως το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και διεθνή δικαιώματα, ήδη ενσωματωμένα από την αρχή της διαπραγμάτευσης — μια σπάνια προσέγγιση για τις αμερικανικές λίγκες.

Για το NBA, η είσοδος ενός streaming colossus στο μοντέλο διανομής ήταν προτεραιότητα. Το κοινό αλλάζει, οι νέες γενιές απομακρύνονται από την παραδοσιακή pay-TV, τα global sports γεμίζουν τις πλατφόρμες.

Η Amazon πρόσφερε τρία πλεονεκτήματα που η λίγκα έκρινε κρίσιμα:

1. Παγκόσμια εμβέλεια (global reach)

2. Ικανότητα τοπικής προσαρμογής σε γλώσσες και αγορές

3. Ολοκληρωμένη εμπειρία στη μετάδοση live sports

Στην Ευρώπη, όπου η Prime Video έχει δυναμική παρουσία, η Amazon θα μεταδίδει 27 αγώνες regular season, επιλεγμένα ματς σε ευρωπαϊκό prime time, playoffs και τελικούς κάθε δεύτερη χρονιά.

Η NBA αναγνώρισε κάτι που πλέον είναι αδύνατο να αγνοηθεί: η Ευρώπη είναι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά μπάσκετ στον κόσμο.

Με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να μεταμορφώνει την παγκόσμια απήχηση του πρωταθλήματος, την παρουσία 20+ Γάλλων παικτών φέτος και το 15% των roster να αποτελείται από Ευρωπαίους, η λίγκα βλέπει την ήπειρο όχι μόνο ως εμπορικό πεδίο αλλά ως πηγή ταλέντου, περιεχομένου και κοινού.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος αγώνας σε ευρωπαϊκό prime time (Spurs–Nets) έγινε το πιο δημοφιλές regular season παιχνίδι στην ιστορία της Prime Video στην Ευρώπη, εξαιρώντας Χριστούγεννα και Παρίσι.

Η Amazon θα είναι επίσης ο διεθνής αποκλειστικός διανομέας του NBA League Pass, με στόχο να αξιοποιήσει την τεράστια επισκεψιμότητα της Prime και να προωθήσει νέες συνδρομές.

Η λίγκα του NBA, παράλληλα, διατηρεί τα παραδοσιακά της deals με τους pay-TV broadcasters σε αγορές όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία (με το deal με το Sky Italia να παραμένει σε πλήρη ισχύ).

Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: το Prime Video λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά, δημιουργώντας έναν υβριδικό χάρτη διανομής που επιτρέπει στη λίγκα να φτάσει τόσο στον «πυρήνα» όσο και στο νεανικό ψηφιακό κοινό.

Η επιλογή της Amazon έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Άνταμ Σίλβερ προετοιμάζει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό project στην ιστορία του NBA: μια διοργάνωση 16 ευρωπαϊκών ομάδων με εκκίνηση το 2027.

Η παρουσία σε μια πλατφόρμα με ισχυρό ευρωπαϊκό footprint δίνει στο NBA τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει νέο κοινό, να καλλιεργήσει νέες αγορές και να δημιουργήσει μια κουλτούρα κατανάλωσης NBA περιεχομένου πέρα από τις ώρες… ξενυχτιού.