newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 09:55
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 09:13
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 09:07

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στον Κηφισό, στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό μποτιλιάρισμα επικρατεί κα στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα, στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο η δυσχέρεια ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι την Ιερά Οδό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, στη Συγγρού, στη Βασ. Σοφίας, στη Μεσογείων και στην Κατεχάκη.  Παρόμοια με το κέντρο είναι η κατάσταση και στον Πειραιά ειδικότερα στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας
Ελλάδα 30.11.25

«Λυπάμαι για το παιδί»: Συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού - Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, πριν εκτραπεί από τον δρόμο και παρασύρει την οικογένεια

Σύνταξη
Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων
Ελλάδα 30.11.25

Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Τρεις αγρότες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα μπλόκα στη Λάρισα - Οι δύο κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Housing Inequality Widens Across the EU
English edition 01.12.25

Housing Inequality Widens Across the EU

In 2024, almost 10% of urban dwellers lived in households spending more than 40% of their income on housing — a burden most acute in Greece and Denmark.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη

Η αναβίωση της «ιερής συμμαχίας» ΝΔ - πρώην συντρόφων της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οφειλόμενες απαντήσεις στους επικριτές της «Ιθάκης» και η επιστροφή στην σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο