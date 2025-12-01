Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στον Κηφισό, στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό μποτιλιάρισμα επικρατεί κα στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα, στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο η δυσχέρεια ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι την Ιερά Οδό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, στη Συγγρού, στη Βασ. Σοφίας, στη Μεσογείων και στην Κατεχάκη. Παρόμοια με το κέντρο είναι η κατάσταση και στον Πειραιά ειδικότερα στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας.