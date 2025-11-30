Στην Τυνησία, η αστυνομία συνέλαβε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Τσαϊμά Ισά κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πρωτεύουσα Τύνιδα το Σάββατο, προκειμένου να της επιβάλει ποινή φυλάκισης 20 ετών, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Ένα εφετείο επέβαλε ποινές φυλάκισης έως και 45 ετών σε ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες και δικηγόρους την Παρασκευή με την κατηγορία της συνωμοσίας για την ανατροπή του προέδρου Καΐς Σαγιέντ, σε μια κίνηση που οι επικριτές χαρακτήρισαν ως ένδειξη της αυξανόμενης αυταρχικής διακυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, λίγο πριν τη σύλληψη της Ισά, η ίδια και δύο άλλοι καταδικασθέντες πολιτικοί κάλεσαν τη διχασμένη αντιπολίτευση να ενωθεί και να εντείνει τις διαδηλώσεις κατά του Σαγιέντ.

«Θα με συλλάβουν σύντομα», δήλωσε η Ισά στο Reuters. «Λέω στους Τυνήσιους να συνεχίσουν να διαδηλώνουν και να απορρίπτουν την τυραννία. Θυσιάζουμε την ελευθερία μας για εσάς». Χαρακτήρισε τις κατηγορίες άδικες και πολιτικά υποκινούμενες.

Μαζικές συλλήψεις στην Τυνησία των ηγετών της αντιπολίτευσης

Η αστυνομία αναμένεται επίσης να συλλάβει τον Νατζίμπ Τσαμπί, επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου Σωτηρίας της αντιπολίτευσης, της κύριας συμμαχίας που αμφισβητεί τον Σαγιέντ. «Δεν θα κερδίσουμε την ελευθερία παρά μόνο με την ενότητα», δήλωσε ο Τσαμπί, ο οποίος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση, στο Reuters κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

«Είμαστε έτοιμοι για τη φυλακή, δεν φοβόμαστε», δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αγιατσί Μαμάμι, ο οποίος καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση. «Ελπίζω ότι οι νέοι θα επεκτείνουν τις διαμαρτυρίες μέχρι οι αρχές να αναθεωρήσουν, αλλιώς θα παρασυρθούν από τη βούληση του λαού».

Ο Σαγιέντ δηλώνει ότι πολεμά τους προδότες, τους διεφθαρμένους και τους μισθοφόρους. Κατηγορεί τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών ότι λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση με σκοπό να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις της Τυνησίας.

Καταδικάστηκαν 40 άτομα

Σαράντα άτομα κατηγορήθηκαν στην υπόθεση, μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές διώξεις στην πρόσφατη ιστορία της Τυνησίας. Είκοσι από τους κατηγορούμενους έχουν διαφύγει στο εξωτερικό και καταδικάστηκαν ερήμην.

Οι ποινές κυμαίνονταν από πέντε έως 45 χρόνια, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσαν ότι η απόφαση αποτελεί κλιμάκωση της καταστολής της διαφωνίας από τον Saied από τότε που ανέλαβε έκτακτες εξουσίες το 2021. Η Human Rights Watch και η Amnesty International ζήτησαν την άμεση ακύρωση των ποινών.

Κριτικοί, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές έχουν φυλακιστεί και ανεξάρτητες ΜΚΟ έχουν τεθεί σε αναστολή.

Ο πατέρας του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης της Τυνησίας Τζαουχάρ Μπεν Μπαρέκ, κατήγγειλε στις 12 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πως «ο Μπαρέκ δέχθηκε βίαιη επίθεση στις φυλακές, σε μια προσπάθεια να τον αναγκάσουν να τερματίσει την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει πριν από δύο εβδομάδες».

Η Τυνησία ήταν η πρώτη χώρα που ο λαός ανέτρεψε την εξουσία με επιτυχία κατά την Αραβική Άνοιξη και την διατήρησε μέχρι τις αρχές του 2022. Όταν ο πρόεδρος Καΐς Σαγιέντ συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του.