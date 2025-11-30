O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τη νίκη κόντρα στη Λιντς με 3-2 σε ένα συναρπαστικό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Premier League. Ωστόσο, η επικράτηση αυτή πυροδότησε την «έκρηξη» των παγωνιών, καθώς ο προπονητής τους, Ντάνιελ Φάρκε κατηγόρησε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Λιντς τέθηκε εναντίον του Ντοναρούμα, αφού υποστήριξε ότι ο Ιταλός πορτιέρε προσποιήθηκε ότι τραυματίστηκε προκειμένου ο Γκουαρντιόλα να δώσει οδηγίες. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, το σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν 2-2 (το γκολ του Φόντεν μπήκε στις καθυστερήσεις).

“Everyone knows why he went down, right? It’s not like an elephant in the room!” Daniel Farke on the stoppage in play for a Gianluigi Donnarumma injury during @ManCity v @LUFC 👇 pic.twitter.com/z2tvbFkmK5 — Hayters TV (@HaytersTV) November 29, 2025

Οι δηλώσεις του προπονητή για τον Ντοναρούμα:

«Όλοι ξέρουν για ποιο λόγο έπεσε κάτω. Δεν υπάρχει κάποιος ελέφαντας στο δωμάτιο. Ήταν προφανές για ποιο λόγο βρέθηκε στο έδαφος. Είναι μέσα στους κανονισμούς και είναι έξυπνο. Εάν μου αρέσει;

Εάν εντάσσεται στο fair play; Αυτό θα το κρατήσω για τον εαυτό μου. Είναι θέμα των ποδοσφαιρικών αρχών να βρουν μία λύση.

Ρώτησα τον τέταρτο διαιτητή αν μπορούσε να κάνει κάτι. Τα χέρια μας είναι δεμένα. Εάν δεν εκπαιδεύουμε τους ποδοσφαιριστές μας σε θέματα fair play και αθλητικής αλληλεγγύης και αν προσπαθούμε απλά να παρακάμπτουμε τους κανόνες και να προσποιούμαστε ακόμη και τραυματισμούς για να έχουμε μία έξτρα ομαδική ομιλία, δεν είναι κάτι που μου αρέσει προσωπικά.

Εάν όμως είναι μέσα στους κανονισμούς δεν μπορώ να κάνω παράπονα. »