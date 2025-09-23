Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία για την «χρυσή» μπάλα, καθώς ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε του Λαμίν Γιαμάλ και κατέκτησε το βραβείο.

Η Παρί σάρωσε βέβαια όλα σχεδόν τα βραβεία στην χθεσινή εορταστική βραδιά και όχι άδικα, καθώς η γαλλική ομάδα τα πήρε όλα στην διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Ήταν λοιπόν αναμενόμενο να σαρώσει και στις ψηφοφορίες για την ανάδειξη των κορυφαίων. Πάμε όμως σ’ ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι αφορά τον νικητή της «χρυσής» μπάλας.

Κι εδώ δεν θα σταθούμε τόσο στο πρόσωπο, για να πούμε αν ο Ντεμπελέ κατέκτησε δίκαια το σχετικό βραβείο, αλλά στην γενικότερη νοοτροπία που υπάρχει στην σχετική ψηφοφορία και αφορά την θέση του τερματοφύλακα.

Ο Ντεμπελέ λοιπόν έκανε μια εξαιρετική ή αν προτιμάτε μια εντυπωσιακή σεζόν με την φανέλα της Παρί. Καμία αντίρρηση αλλά θα πρέπει να δούμε αν μεταξύ των υποψηφίων υπήρξε και κάποιος άλλος παίκτης που έκανε φανταστική χρονιά αλλά στην τελική αδικήθηκε από το αποτέλεσμα.

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο πρώην τερματοφύλακας της Παρί που πριν από μερικές μέρες πήρε μεταγραφή στην Μάντσεστερ Σίτι, ήταν ο στυλοβάτης της θριαμβευτικής πορείας των Παριζιάνων στο Champions League, γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτή είναι η διοργάνωση που κρίνει πολλά στην σχετική ψηφοφορία.

Είναι ξεκάθαρο πως χωρίς τις εντυπωσιακές επεμβάσεις του Ιταλού πορτιέρε στα νοκ άουτ παιχνίδια με Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και Άρσεναλ η Παρί δεν θα κατόρθωνε να φτάσει στην κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Ντοναρούμα ήταν αυτός που «καθάρισε» για την ομάδα του Παρισιού αλλά μάλλον δεν το… έλαβε κανείς υπόψιν στην ψηφοφορία ή κάποιοι θεώρησαν πως δίνοντας το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα «έβγαλαν την υποχρέωση» απέναντι στον 26χρονο τερματοφύλακα.

Έλα όμως που δεν είναι έτσι γιατί επί της ουσίας μιλάμε για μια ψηφοφορία που «αποκλείσει» το ενδεχόμενο κατάκτησης της «χρυσής» μπάλας από τερματοφύλακα.

Μια φορά μονάχα πήρε γκολκίπερ το σχετικό βραβείο κι αυτή ήταν το μακρινό 1963 όταν ο τεράστιος Λεβ Γιασίν κατέκτησε την «χρυσή» μπάλα. Από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει άλλος τερματοφύλακας που να επικρατήσει στην σχετική ψηφοφορία, σε σημείο μάλιστα που να έχουμε δει μεγάλες αδικίες.

Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο τερματοφύλακας; Δεν παίζει στην ομάδα ο τερματοφύλακας; Οι απαντήσεις είναι βεβαίως αυτονόητες αλλά ορισμένες φορές τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών αδικούν τόσο πολύ κάποιους παίκτες.

Μια ματιά στις αποκρούσεις που έκανε ο Ντοναρούμα στα παιχνίδια που προαναφέραμε στο Champions League, είναι αρκετή για να αποδείξει ότι ο Ιταλός τερματοφύλακας άξιζε να πάρει την «χρυσή» μπάλα.

Είναι μεγάλη αδικία για τους τερματοφύλακες η νοοτροπία που υπάρχει στην σχετική ψηφοφορία και αυτό φάνηκε περίτρανα με την περίπτωση του πρώην πορτιέρε της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ίσως χωρίς τον Ντεμπελέ να κατακτούσε η Παρί το Champions League της προηγούμενης σεζόν, αλλά χωρίς τον Ντοναρούμα δεν θα τα κατάφερνε. Τόσο επιδραστική ήταν η παρουσία του 26χρονου γκολκίπερ στα γκολπόστ της γαλλικής ομάδας.