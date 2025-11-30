Γεωργιάδης: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα» για τη διαφήμιση

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για το βιβλίο που κυκλοφόρησε, τη «Ρώμη», ενώ ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, καθώς θεωρεί ότι τον βοήθησε να γίνει πιο γνωστό μέσα από τα βιντεάκια που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο που είχε αναρτήσει ο υπουργός Υγείας:

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε αρχικά: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μια και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. (…) Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ, δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή. (…) Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη, αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε γιατί έβγαλε βιβλίο τώρα

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε σχετικά με την κυκλοφορία του βιβλίου του αυτή τη χρονική περίοδο: «Πρώτα από όλα εγώ είμαι παραδοσιακός συγγραφέας και βιβλιοπώλης, δεν είναι το πρώτο βιβλίο που βγάζω. Δεν έχω βγάλει πολλά βιβλία. (…) Όπως έχω αναφέρει η κ. Κωνσταντοπούλου, έχει μέσα της ένα εγγενές μίσος. Εγώ την έχω ονοματίσει κακιά γυναίκα. Είναι κακός άνθρωπος. Είναι σίγουρα, το πιστεύω. Έχω την ελευθερία της γνώμης μου. Είναι ένας κακός άνθρωπος. Σε όλους τους ανθρώπους που δεν την προσκυνούν, βλέπει το κακό. Ποτέ δεν θα βρει το καλό για αυτό αν δείτε προχθές στη Βουλή μου είπαν κάποιοι γιατί τσακώθηκες με τη κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ αυτό είναι λάθος εικόνα.

Ήλθε στη Βουλή, τσακώθηκε στην Εξεταστική, τσακώθηκε με εμένα κάτω, τσακώθηκε με τον Λαμπρούλη του ΚΚΕ, τσακώθηκε με την Γεροβασίλη. (…) Έχω πάντα μια πάγια άποψη. Είναι αυτό που στο παρελθόν είχε βάλει στο στόμα μου τον Πολάκη και τώρα με τη Ζωή. Εγώ όταν κάποιος κάνει bullying, αντιστέκομαι. Εγώ είμαι πολύ ευγενής, αν ο άλλος είναι ευγενής μαζί μου, αλλά αν ο άλλος είναι άνθρωπος που νομίζει ότι θα επιβληθεί με τη βία, τη λεκτική και το ύφος σε αυτόν πραγματικά αντιδρώ. Και νομίζω δεν μπορεί ούτε η Βουλή, ούτε η Ελλάδα να υποταχθεί στην τοξικότητα της κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, άλλο να είμαστε εχθροί».

Για την εφαρμογή «My Health»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην εφαρμογή «My Health»: «Και στην επαρχία αυτή την εβδομάδα, μεθαύριο βγαίνει νέα μου πρόσκληση για τις άγονες περιοχές. Εκεί θα βάλουμε, και στη Δράμα, τους το είχα υποσχεθεί προκήρυξη επτά θέσεων παθολόγων. Θα ανακοινώσω και με τον Δήμο, τη λύση που δίνει ο Δήμος με την Περιφέρεια και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάμε πολύ καλύτερα στη Δράμα, για να λύσουμε και το πρόβλημα που είχαν γίνει τα επεισόδια.

Αλλά αν δείτε την εξέλιξη 2024 – 2025, η εξέλιξη της υποστελέχωσης είναι πλέον ότι πάμε πολύ καλύτερα και στους αναισθησιολόγους και στους παιδιάτρους και στους παθολόγους που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. (…) Πλέον έχουμε και το πρόγραμμα με τα δωρεάν ραντεβού στο κινητό τηλέφωνο. Έχουν κάνει 1.000.000 και ραντεβού στο νοσοκομείο μεταξύ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου. Το 10% του πληθυσμού. Aπό τις 15 Δεκεμβρίου θα προσθέσουμε και διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές».