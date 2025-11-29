magazin
29.11.2025
Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:37
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29 Νοεμβρίου 2025

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα, ο Τζέιμς Κουκ, γιος ενός αγρότη από το Γιόρκσαϊρ, είχε ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ναυτικούς και χαρτογράφους της παγκόσμιας ιστορίας. Με δύο θρυλικές αποστολές πίσω του — περιπλέοντας τη Γη, χαρτογραφώντας τεράστια τμήματα της Ωκεανίας και φτάνοντας σε νότια γεωγραφικά πλάτη όπου κανείς Ευρωπαίος δεν είχε προηγουμένως φτάσει — ο Κουκ αναχωρεί το 1776 για το τρίτο και τελευταίο του ταξίδι.

Σε αυτό το σημείο ξεκινά και η αφήγηση του Χάμπτον Σάιντς στο The Wide Wide Sea (2024), μια εκ νέου ανάγνωση του ταξιδιού που θα οδηγούσε στον δραματικό θάνατο του καπετάνιου στις ακτές της Χαβάης.

Το Ναυαρχείο, οι στόχοι της αποστολής και η πορεία προς τον Βορρά

Το Βρετανικό Ναυαρχείο ανέθεσε στον Κουκ να αναζητήσει το θρυλικό Βορειοδυτικό Πέρασμα, τη θαλάσσια δίοδο που θεωρητικά συνέδεε Ατλαντικό και Ειρηνικό μέσω της Αρκτικής. Η αποστολή, στην οποία συμμετείχαν τα πλοία HMS Resolution και HMS Discovery, περιλάμβανε και έναν δευτερεύοντα ανθρωπολογικό στόχο: την επιστροφή ενός νεαρού Πολυνήσιου, μέλους του πληρώματος από προηγούμενη αποστολή, στην πατρίδα του.

Το ταξίδι οδήγησε τον Κουκ από την Τενερίφη και τους πολυνησιακούς παραδείσους μέχρι τα παγωμένα όρια της Αλάσκας, στη βορειότερη άκρη της αμερικανικής ηπείρου. Ο Σάιντς σημειώνει ότι ο καπετάνιος, αν και εξακολουθούσε να επιδεικνύει την αυστηρή πειθαρχία και τη ναυσιπλοϊκή ακρίβεια που τον έκαναν μοναδικό, εμφάνιζε σημάδια σωματικής και ψυχικής εξάντλησης· μαρτυρίες μιλούν για αυξημένη σκληρότητα και χρήση μαστιγίου — σπάνιο φαινόμενο στα προηγούμενα ταξίδια του.

Στην ίδια αποστολή συμμετείχαν και δύο μετέπειτα ιστορικές φυσιογνωμίες: ο Γουίλιαμ Μπλάι, μελλοντικός κυβερνήτης του Bounty, και ο νεαρός Τζορτζ Βανκούβερ.

Η κρίση στη Χαβάη και η βίαιη σύγκρουση

Το δραματικό αποκορύφωμα του ταξιδιού σημειώθηκε στη Χαβάη, όπου στις αρχές του 1779 οι σχέσεις μεταξύ του πληρώματος και των ντόπιων είχαν αρχίσει να διαβρώνονται. Η έννοια της ιδιοκτησίας στη χαβανέζικη κοινωνία διέφερε ουσιαστικά από την ευρωπαϊκή, και όταν μια βάρκα του Κουκ κλάπηκε, εκείνος αντέδρασε με τρόπο που ο Σάιντς θεωρεί εντελώς ασυνήθιστο για τον διπλωματικό του χαρακτήρα: σχεδίασε τη σύλληψη του βασιλιά Καλανιοπουού ως μέσο πίεσης.

Η απόπειρα απαγωγής εξελίχθηκε σε σύγκρουση. Στην προσπάθεια του πληρώματος να επιστρέψει στα πλοία, οι σωματοφύλακες του μονάρχη επιτέθηκαν. Ο Κουκ πυροβόλησε και σκότωσε έναν πολεμιστή, αλλά δέχθηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι με ρόπαλο. Πέφτοντας στο νερό, δέχθηκε επανειλημμένες μαχαιριές με pahoa — ένα τοπικό στιλέτο στολισμένο με δόντια καρχαρία ή ρύγχος ξιφία. Η τελική κρούση, που συνέθλιψε το κρανίο του με πέτρα, θύμιζε έντονα τον θάνατο του Μαγγελάνου, λίγους αιώνες νωρίτερα.

Οι μύθοι γύρω από τον θάνατο: κανιβαλισμός ή ιεροτελεστία;

Από αυτό το σημείο γεννήθηκε η μεγάλη ιστορική παρεξήγηση: ότι οι Χαβανέζοι έφαγαν τον Κουκ. Η έρευνα του Σάιντς ανατρέπει οριστικά τον μύθο. Οι Χαβανέζοι δεν ήταν κανιβαλιστικός λαός — σε αντίθεση με τους Μαορί, οι οποίοι στο δεύτερο ταξίδι του Κουκ είχαν σκοτώσει και φάει δέκα άνδρες — και όσα τμήματα του σώματος του καπετάνιου επέστρεψαν στους Βρετανούς (ένα κομμάτι τριών κιλών από το πόδι, επιπλέον τμήματα των ποδιών χωρίς τα πέλματα, μέρος του κρανίου, τριχωτό και τα αλατισμένα χέρια του) δεν αποτελούσαν τρόπαια σφαγής, αλλά κατάλοιπα τελετουργικής μεταχείρισης.

Στη χαβανέζικη παράδοση, η πνευματική δύναμη του νεκρού ενυπήρχε στη σάρκα και έπρεπε να αποχωριστεί από τα οστά ως μέρος ιερού τελετουργικού.

Ο Κουκ αντιμετωπίστηκε ως πρόσωπο υψηλού κύρους – τα λείψανά του θεωρήθηκαν ιερά και όσα δεν επιστράφηκαν παρέμειναν ως κειμήλια στο νησί. Αμφίβολη παραμένει η ιστορία που αναφέρει ο Τόνι Χόροβιτς, ότι μέρος της κνήμης του χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή βέλους το οποίο βρίσκεται σε αυστραλιανό μουσείο· ο Σάιντς δεν κατάφερε να το επαληθεύσει.

Η σημερινή εικόνα του Κουκ και τα σύνθετα ηθικά ίχνη του

Μεγάλο μέρος της μελέτης του Σάιντς αφορά τη διαχρονική και σύγχρονη εικόνα του Κουκ. Σε πολλές περιοχές του Ειρηνικού, ο καπετάνιος θεωρείται σύμβολο της αποικιοκρατικής εισόδου και της αρχής της πολιτισμικής διάβρωσης — ο «Χριστόφορος Κολόμβος του Ειρηνικού».

Ωστόσο, ο Σάιντς υιοθετεί μια πιο ισορροπημένη κρίση: παρουσιάζει τον Κουκ ως έναν από τους μεγαλύτερους θαλασσοπόρους όλων των εποχών, αυτοδημιούργητο, λιτό, δίκαιο και με ασυνήθιστο σεβασμό προς τους πολιτισμούς που συναντούσε. Δεν επιχείρησε να προσηλυτίσει τους ντόπιους ούτε να επιβάλει ηθικούς κανόνες. Υπήρξε μάρτυρας ακόμη και ανθρώπινης θυσίας στη Χαβάη, όταν είδε έναν αρχηγό να τρώει το αριστερό μάτι ενός θύματος — εμπειρία που τον συγκλόνισε.

Ένας κινηματογραφικός θάνατος χωρίς κινηματογραφική ταινία

Η αφήγηση του Σάιντς δεν αποφεύγει τις αισθησιακές, ερωτικές και κοινωνικά σύνθετες πτυχές των ταξιδιών στον Ειρηνικό. Σε νησιά όπως η Ταϊτή, οι σχέσεις ανάμεσα σε ντόπιες γυναίκες και νεαρούς Ευρωπαίους ναύτες ήταν συχνά ανοιχτές, έντονες και εγκάρδιες, αλλά και φορείς σοβαρών συνεπειών: εξάπλωση αφροδίσιων νοσημάτων, παρεξηγήσεις και καταχρήσεις.

Για τον ίδιο τον Κουκ, ο Σάιντς θεωρεί ότι θα ήταν δύσκολο να γίνει συμπαθής στο σήμερα: υπερβολικά ακριβής, συγκρατημένος, χωρίς κοινωνική άνεση, σχεδόν ασκητικός· δεν ήξερε να κολυμπά, έτρωγε σχεδόν τα πάντα, λάτρευε την εργατικότητα και φοβόταν περισσότερο από καθετί την κλοπή του εξάντα του. Παρέμεινε αγνός παρά την ελευθεριότητα της Πολυνησίας, κάτι που ο συγγραφέας υπαινίσσεται ως πιθανή αιτία της σκυθρωπότητάς του στα τελευταία χρόνια.

Το παράδοξο που υπογραμμίζει ο Σάιντς είναι πως, παρά τον επικό χαρακτήρα της ζωής και του θανάτου του — γεμάτο δράμα, εξερευνητικό πάθος, τραγικές συγκρούσεις και μύθους — η ιστορία του Τζέιμς Κουκ δεν έχει ακόμη γίνει μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή.

Και, τελικά, τι ειρωνεία, να ψηθεί κανείς ανήμερα της 14ης Φεβρουαρίου ως αποτέλεσμα του πάθους του για την εξερεύνηση, τον έρωτα για την δουλειά του – μια μέρα που χρόνια αργότερα οι ερωτευμένοι του δυτικού κόσμου ψήνουν κέικ σε σχήμα καρδιάς.

*Με πληροφορίες: El Pais English 

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Cult-ίλα 29.11.25

Clerks - Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ένταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Cabin at Sunset 27.11.25

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
