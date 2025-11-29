Ρεκόρ online αγορών 11,8 δισ. δολαρίων στην αμερικανική Black Friday

Οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν το ρεκόρ των 11,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διαδικτυακές αγορές την Black Friday, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Adobe Analytics.

Η Adobe Analytics, η οποία παρακολουθεί πάνω από 1 τρισεκατομμύριο επισκέψεις σε ιστότοπους λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, αναμένει ότι οι καταναλωτές θα ξοδέψουν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το Σάββατο και 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια την Κυριακή, σημειώνοντας αύξηση 3,8% και 5,4% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι.

Από τη μεριά της, η εταιρεία λογισμικού Salesforce ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές την Black Friday, αύξηση 3% σε σχέση με πέρυσι, με τα πολυτελή ενδύματα και αξεσουάρ να βρίσκονται μεταξύ των πιο δημοφιλών κατηγοριών.

Black Friday: Αρνητική επίδραση από τις αυξήσεις τιμών

Αν και οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα χρήματα αυτή τη Black Friday σε σύγκριση με πέρυσι, οι αυξήσεις των τιμών εμπόδισαν τη ζήτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Salesforce, με τους αγοραστές να αγοράζουν λιγότερα προϊόντα σε σύγκριση με πέρυσι.

Στα φυσικά καταστήματα, η αναζήτηση ευκαιριών ήταν σχετικά περιορισμένη το πρωί μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, με ορισμένους αγοραστές να δηλώνουν ότι φοβούνταν να ξοδέψουν υπερβολικά πολλά χρήματα εν μέσω της συνεχιζόμενης πληθωρισμού, της αβεβαιότητας που προκαλεί η εμπορική πολιτική και της αδύναμης αγοράς εργασίας.

Η Cyber Monday, που παραδοσιακά είναι μια μεγάλη μέρα για τις online προσφορές, αναμένεται να είναι και πάλι η μεγαλύτερη μέρα online αγορών της σεζόν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Adobe, με δαπάνες ύψους 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι.

Πηγή: ot.gr