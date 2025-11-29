Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, η οικονομία της Κίνας, όπως αναφέρει σημείωμα του ελληνικού γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Σαγκάης, διατήρησε σταθερές επιδόσεις, παρά το περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον και τις εγχώριες πιέσεις διαρθρωτικής προσαρμογής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κίνας αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση και όπως αναφέρεται σε αυτό το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, οι επιδόσεις της Κίνας οφείλονται σε μια βαθιά διαδικασία «μετασχηματισμού της εξουσίας» και «αναβάθμισης του συστήματος».

Δεν πρόκειται για μια απλή επανάληψη παλαιότερων μοντέλων, αλλά μάλλον για μια συνολική εξέλιξη που καθοδηγείται από κοινού από νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις, ενεργοποιημένη εγχώρια ζήτηση, υποστηρικτικές μακροοικονομικές πολιτικές και βελτιωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης.

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας. Η οικονομική ανάπτυξη δεν στηρίζεται πλέον στις παραδοσιακές υποδομές ή την ακίνητη περιουσία, αλλά οδηγείται από την προηγμένη μεταποίηση που καθοδηγείται από την τεχνολογική καινοτομία.

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα, η βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης εξοπλισμού και της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκε κατά 9,7% και 9,6%, αντίστοιχα – πολύ πάνω από το συνολικό ρυθμό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής – και αποτέλεσε την κύρια κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής επέκτασης.

Αυτό δείχνει ότι το βιομηχανικό σύστημα της Κίνας προσπαθεί να φτάσει από το μεσαίο προς το υψηλό άκρο της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας. Η βιομηχανική παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 22,4%, γεγονός που αντανακλά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών δυσχερειών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυτοδυναμίας της βιομηχανικής αλυσίδας. Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας της χώρας γίνεται όλο και πιο αυτάρκης.

Η παραγωγή έξυπνου εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 12,2%, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το βιομηχανικό διαδίκτυο δημιουργούν μια τεράστια αγορά για έξυπνο εξοπλισμό, παρέχοντας ισχυρή υποστήριξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα που συνδέονται με την πράσινη και έξυπνη μετατροπή παρουσίασαν ταυτόχρονη αύξηση τόσο σε ποσότητα όσο και σε τιμή. Η παραγωγή οχημάτων νέας ενέργειας αυξήθηκε κατά 29,7%. Οι κινεζικές μάρκες όχι μόνο κυριαρχούν στην εγχώρια αγορά, αλλά και επιδεικνύουν ισχυρή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα πλήρες οικοσύστημα – από τα υλικά μπαταρίας και την κατασκευή οχημάτων έως την έξυπνη φόρτιση – έχει διαμορφωθεί.

Η παραγωγή βιομηχανικών ρομπότ αυξήθηκε κατά 29,8%, καθώς ο ρυθμός της «αντικατάστασης των ανθρώπων από μηχανές» επιταχύνθηκε ραγδαία σε όλους τους τομείς εν μέσω δημογραφικών αλλαγών. Η τάση αυτή όχι μόνο αντιμετωπίζει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αλλά και ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής και την ποιότητα των προϊόντων. Στην Κίνα, οι νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Υλοποιούνται σε ευφυείς γραμμές παραγωγής υψηλής ταχύτητας, σε έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα που αποστέλλονται παγκοσμίως και σε προηγμένα τσιπ που παράγονται εγχώρια – όλα αυτά γίνονται οι πιο ισχυροί κινητήρες που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη.

Δεδομένης της τεράστιας κλίμακας της οικονομίας της Κίνας, η ανθεκτικότητά της έγκειται στην αμοιβαία ενίσχυση της εγχώριας και της διεθνούς κυκλοφορίας. Στο εξωτερικό μέτωπο, η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου συνεχίζει να βελτιώνεται, ενισχύοντας την αντοχή στον κίνδυνο. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% – μια εντυπωσιακή επίδοση εν μέσω υποτονικού παγκόσμιου εμπορίου. Οι εξαγωγές προς τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος» αυξήθηκαν κατά 12,4 τοις εκατό, γεγονός που δείχνει ότι ο «κύκλος των φίλων» της Κίνας στο εξωτερικό εμπόριο έχει διαφοροποιηθεί, αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά την αδύναμη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές και σταθεροποιώντας τη συνολική εμπορική βάση.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η εσωτερική ζήτηση συνεχίζει να επεκτείνεται, με την κατανάλωση να αποτελεί βασικό σταθεροποιητικό παράγοντα. Η τελική καταναλωτική δαπάνη συνέβαλε κατά 53,5% στην οικονομική ανάπτυξη – πάνω από το ήμισυ του συνόλου – υποδεικνύοντας ότι η εγχώρια ζήτηση έχει καταστεί ο βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Οι λιανικές πωλήσεις υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2% και κατά τη διάρκεια των μεγάλων διακοπών, η πολιτιστική και η τουριστική αγορά παρουσίασαν έντονη δραστηριότητα. Νέα καταναλωτικά σενάρια, όπως η guochao, ή China chic, κατανάλωση και οι εντυπωσιακές εμπειρίες συνέχισαν να αναδύονται, αναδεικνύοντας το τεράστιο καταναλωτικό δυναμικό και την τάση αναβάθμισης της Κίνας.

Από τη μία πλευρά, η εταιρική κερδοφορία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων άνω του καθορισμένου μεγέθους αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, με το ποσοστό του Σεπτεμβρίου μόνο να αυξάνεται κατά 21,6%. Αυτό το ποσοστό είναι κρίσιμο – δείχνει ότι οι επιχειρηματικές λειτουργίες βελτιώνονται θεμελιωδώς, μεταβαίνοντας από την «’Εσοδα χωρίς αύξηση κερδών» στην «’Ανοδο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά», και η ζωτικότητα της αγοράς αποκαθίσταται ουσιαστικά.

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές έχουν αυξηθεί συγκρατημένα. Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, διευρύνεται επί σειρά μηνών, αντανακλώντας την ανάκαμψη της υποκείμενης ζήτησης, τη σταθερή βελτίωση των προσδοκιών της αγοράς και την ομαλότερη οικονομική κυκλοφορία. Η κινεζική κυβέρνηση απέφυγε να υιοθετήσει μέτρα τόνωσης μεγάλης κλίμακας και, αντίθετα, εφάρμοσε μια σειρά από στοχευμένες και αποτελεσματικές μακροοικονομικές πολιτικές.

Οι επενδυτικές κατευθύνσεις ήταν άκρως στρατηγικές:

Πρώτον, είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον, εστιάζοντας σε αναδυόμενους τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη για να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για το μέλλον.

Δεύτερον, αντιμετωπίζουν τους αδύναμους κρίκους, με ισχυρή στήριξη της αστικής ανανέωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ενέργεια, οι οποίοι όχι μόνο ενισχύουν τις τρέχουσες επενδύσεις, αλλά και ενισχύουν την αστική ικανότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό.

Τρίτον, τονώνουν το καταναλωτικό δυναμικό της αγοράς μέσω πρωτοβουλιών όπως η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η ανταλλαγή καταναλωτικών αγαθών, προωθώντας άμεσα τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένας ενάρετος κύκλος.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Κίνας κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 αντιπροσωπεύουν, όπως αναφέρεται, μια συστημική νίκη, καθώς ο μετασχηματισμός των μοχλών ανάπτυξης αποδίδει καρπούς και η μετάβαση από τους παλιούς στους νέους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης έχει φθάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, με τις νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις να εξελίσσονται σε νέο στήριγμα της οικονομίας.

Ο στόχος για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2035

Καθώς η Κίνα σχεδιάζει τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της για την επόμενη πενταετία, προσβλέπει στην επίτευξη ενός κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο επίπεδο μιας «μέσου επιπέδου ανεπτυγμένης χώρας» έως το 2035.

Ο στόχος αυτός, μαζί με τους στόχους για την ενίσχυση της οικονομίας, την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της παγκόσμιας επιρροής της Κίνας, υπογραμμίστηκε στις συστάσεις της ηγεσίας του κόμματος για τη διαμόρφωση του 15ου Πενταετούς Σχεδίου της Κίνας (2026-2030). Για να κατανοήσει κανείς τα επόμενα βήματα της Κίνας προς τον ορόσημο στόχο της «βασικής επίτευξης σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού» έως το 2035, πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί: Τι σημαίνει να επιτευχθεί το καθεστώς της «μέσου επιπέδου ανεπτυγμένης χώρας»;

Αν και δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της «μέσου επιπέδου ανεπτυγμένης χώρας», οι διεθνείς θεσμοί παρέχουν χρήσιμα σημεία αναφοράς, το ΔΝΤ απαρίθμησε 39 ανεπτυγμένες οικονομίες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω των 20.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία της Κίνας θα πρέπει να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 4,17% από το 2026 έως το 2035, που καλύπτει τις περιόδους του 15ου και 16ου Πενταετούς Σχεδίου. Δεδομένων των άφθονων πόρων της χώρας, της τεχνολογικής προόδου και της θεσμικής καινοτομίας, οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι μια τέτοια ανάπτυξη είναι εφικτή.

Η Κίνα αποτελεί εδώ και πολύ καιρό μια σημαντική κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τους αντίθετους ανέμους, όπως η πανδημία COVID-19 και οι κλυδωνισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο, η οικονομία της Κίνας διατήρησε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5,5%. Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, το ΑΕΠ της Κίνας επεκτάθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση.

Μέχρι το τέλος του έτους, η συνολική οικονομική παραγωγή της χώρας αναμένεται να φθάσει περίπου τα 140 τρισεκατομμύρια RMB (περίπου 19,76 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η διατήρηση ενός μέσου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ άνω του 4,17% κατά την επόμενη δεκαετία θα εξαρτηθεί από τη συνεχή επιδίωξη της Κίνας για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, η οποία θα τροφοδοτείται από τη μεταρρύθμιση και την καινοτομία και θα υποστηρίζεται από τις προσπάθειες για την άρση των θεσμικών και συστημικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόοδο.

