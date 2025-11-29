newspaper
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, η οικονομία της Κίνας, όπως αναφέρει σημείωμα του ελληνικού γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Σαγκάης, διατήρησε σταθερές επιδόσεις, παρά το περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον και τις εγχώριες πιέσεις διαρθρωτικής προσαρμογής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κίνας αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση και όπως αναφέρεται σε αυτό το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, οι επιδόσεις της Κίνας οφείλονται σε μια βαθιά διαδικασία «μετασχηματισμού της εξουσίας» και «αναβάθμισης του συστήματος».

Δεν πρόκειται για μια απλή επανάληψη παλαιότερων μοντέλων, αλλά μάλλον για μια συνολική εξέλιξη που καθοδηγείται από κοινού από νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις, ενεργοποιημένη εγχώρια ζήτηση, υποστηρικτικές μακροοικονομικές πολιτικές και βελτιωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης.

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας. Η οικονομική ανάπτυξη δεν στηρίζεται πλέον στις παραδοσιακές υποδομές ή την ακίνητη περιουσία, αλλά οδηγείται από την προηγμένη μεταποίηση που καθοδηγείται από την τεχνολογική καινοτομία.

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα, η βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης εξοπλισμού και της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκε κατά 9,7% και 9,6%, αντίστοιχα – πολύ πάνω από το συνολικό ρυθμό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής – και αποτέλεσε την κύρια κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής επέκτασης.

Αυτό δείχνει ότι το βιομηχανικό σύστημα της Κίνας προσπαθεί να φτάσει από το μεσαίο προς το υψηλό άκρο της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας. Η βιομηχανική παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 22,4%, γεγονός που αντανακλά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών δυσχερειών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυτοδυναμίας της βιομηχανικής αλυσίδας. Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας της χώρας γίνεται όλο και πιο αυτάρκης.

Η παραγωγή έξυπνου εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 12,2%, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το βιομηχανικό διαδίκτυο δημιουργούν μια τεράστια αγορά για έξυπνο εξοπλισμό, παρέχοντας ισχυρή υποστήριξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα που συνδέονται με την πράσινη και έξυπνη μετατροπή παρουσίασαν ταυτόχρονη αύξηση τόσο σε ποσότητα όσο και σε τιμή. Η παραγωγή οχημάτων νέας ενέργειας αυξήθηκε κατά 29,7%. Οι κινεζικές μάρκες όχι μόνο κυριαρχούν στην εγχώρια αγορά, αλλά και επιδεικνύουν ισχυρή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα πλήρες οικοσύστημα – από τα υλικά μπαταρίας και την κατασκευή οχημάτων έως την έξυπνη φόρτιση – έχει διαμορφωθεί.

Η παραγωγή βιομηχανικών ρομπότ αυξήθηκε κατά 29,8%, καθώς ο ρυθμός της «αντικατάστασης των ανθρώπων από μηχανές» επιταχύνθηκε ραγδαία σε όλους τους τομείς εν μέσω δημογραφικών αλλαγών. Η τάση αυτή όχι μόνο αντιμετωπίζει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αλλά και ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής και την ποιότητα των προϊόντων. Στην Κίνα, οι νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Υλοποιούνται σε ευφυείς γραμμές παραγωγής υψηλής ταχύτητας, σε έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα που αποστέλλονται παγκοσμίως και σε προηγμένα τσιπ που παράγονται εγχώρια – όλα αυτά γίνονται οι πιο ισχυροί κινητήρες που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη.

Δεδομένης της τεράστιας κλίμακας της οικονομίας της Κίνας, η ανθεκτικότητά της έγκειται στην αμοιβαία ενίσχυση της εγχώριας και της διεθνούς κυκλοφορίας. Στο εξωτερικό μέτωπο, η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου συνεχίζει να βελτιώνεται, ενισχύοντας την αντοχή στον κίνδυνο. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% – μια εντυπωσιακή επίδοση εν μέσω υποτονικού παγκόσμιου εμπορίου. Οι εξαγωγές προς τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος» αυξήθηκαν κατά 12,4 τοις εκατό, γεγονός που δείχνει ότι ο «κύκλος των φίλων» της Κίνας στο εξωτερικό εμπόριο έχει διαφοροποιηθεί, αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά την αδύναμη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές και σταθεροποιώντας τη συνολική εμπορική βάση.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η εσωτερική ζήτηση συνεχίζει να επεκτείνεται, με την κατανάλωση να αποτελεί βασικό σταθεροποιητικό παράγοντα. Η τελική καταναλωτική δαπάνη συνέβαλε κατά 53,5% στην οικονομική ανάπτυξη – πάνω από το ήμισυ του συνόλου – υποδεικνύοντας ότι η εγχώρια ζήτηση έχει καταστεί ο βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Οι λιανικές πωλήσεις υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2% και κατά τη διάρκεια των μεγάλων διακοπών, η πολιτιστική και η τουριστική αγορά παρουσίασαν έντονη δραστηριότητα. Νέα καταναλωτικά σενάρια, όπως η guochao, ή China chic, κατανάλωση και οι εντυπωσιακές εμπειρίες συνέχισαν να αναδύονται, αναδεικνύοντας το τεράστιο καταναλωτικό δυναμικό και την τάση αναβάθμισης της Κίνας.

Από τη μία πλευρά, η εταιρική κερδοφορία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων άνω του καθορισμένου μεγέθους αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, με το ποσοστό του Σεπτεμβρίου μόνο να αυξάνεται κατά 21,6%. Αυτό το ποσοστό είναι κρίσιμο – δείχνει ότι οι επιχειρηματικές λειτουργίες βελτιώνονται θεμελιωδώς, μεταβαίνοντας από την «’Εσοδα χωρίς αύξηση κερδών» στην «’Ανοδο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά», και η ζωτικότητα της αγοράς αποκαθίσταται ουσιαστικά.

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές έχουν αυξηθεί συγκρατημένα. Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, διευρύνεται επί σειρά μηνών, αντανακλώντας την ανάκαμψη της υποκείμενης ζήτησης, τη σταθερή βελτίωση των προσδοκιών της αγοράς και την ομαλότερη οικονομική κυκλοφορία. Η κινεζική κυβέρνηση απέφυγε να υιοθετήσει μέτρα τόνωσης μεγάλης κλίμακας και, αντίθετα, εφάρμοσε μια σειρά από στοχευμένες και αποτελεσματικές μακροοικονομικές πολιτικές.

Οι επενδυτικές κατευθύνσεις ήταν άκρως στρατηγικές:

Πρώτον, είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον, εστιάζοντας σε αναδυόμενους τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη για να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για το μέλλον.

Δεύτερον, αντιμετωπίζουν τους αδύναμους κρίκους, με ισχυρή στήριξη της αστικής ανανέωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ενέργεια, οι οποίοι όχι μόνο ενισχύουν τις τρέχουσες επενδύσεις, αλλά και ενισχύουν την αστική ικανότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό.

Τρίτον, τονώνουν το καταναλωτικό δυναμικό της αγοράς μέσω πρωτοβουλιών όπως η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η ανταλλαγή καταναλωτικών αγαθών, προωθώντας άμεσα τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένας ενάρετος κύκλος.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Κίνας κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 αντιπροσωπεύουν, όπως αναφέρεται, μια συστημική νίκη, καθώς ο μετασχηματισμός των μοχλών ανάπτυξης αποδίδει καρπούς και η μετάβαση από τους παλιούς στους νέους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης έχει φθάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, με τις νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις να εξελίσσονται σε νέο στήριγμα της οικονομίας.

Ο στόχος για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2035

Καθώς η Κίνα σχεδιάζει τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της για την επόμενη πενταετία, προσβλέπει στην επίτευξη ενός κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο επίπεδο μιας «μέσου επιπέδου ανεπτυγμένης χώρας» έως το 2035.

Ο στόχος αυτός, μαζί με τους στόχους για την ενίσχυση της οικονομίας, την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της παγκόσμιας επιρροής της Κίνας, υπογραμμίστηκε στις συστάσεις της ηγεσίας του κόμματος για τη διαμόρφωση του 15ου Πενταετούς Σχεδίου της Κίνας (2026-2030). Για να κατανοήσει κανείς τα επόμενα βήματα της Κίνας προς τον ορόσημο στόχο της «βασικής επίτευξης σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού» έως το 2035, πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί: Τι σημαίνει να επιτευχθεί το καθεστώς της «μέσου επιπέδου ανεπτυγμένης χώρας»;

Αν και δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της «μέσου επιπέδου ανεπτυγμένης χώρας», οι διεθνείς θεσμοί παρέχουν χρήσιμα σημεία αναφοράς, το ΔΝΤ απαρίθμησε 39 ανεπτυγμένες οικονομίες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω των 20.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία της Κίνας θα πρέπει να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 4,17% από το 2026 έως το 2035, που καλύπτει τις περιόδους του 15ου και 16ου Πενταετούς Σχεδίου. Δεδομένων των άφθονων πόρων της χώρας, της τεχνολογικής προόδου και της θεσμικής καινοτομίας, οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι μια τέτοια ανάπτυξη είναι εφικτή.

Η Κίνα αποτελεί εδώ και πολύ καιρό μια σημαντική κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τους αντίθετους ανέμους, όπως η πανδημία COVID-19 και οι κλυδωνισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο, η οικονομία της Κίνας διατήρησε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5,5%. Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, το ΑΕΠ της Κίνας επεκτάθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση.

Μέχρι το τέλος του έτους, η συνολική οικονομική παραγωγή της χώρας αναμένεται να φθάσει περίπου τα 140 τρισεκατομμύρια RMB (περίπου 19,76 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η διατήρηση ενός μέσου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ άνω του 4,17% κατά την επόμενη δεκαετία θα εξαρτηθεί από τη συνεχή επιδίωξη της Κίνας για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, η οποία θα τροφοδοτείται από τη μεταρρύθμιση και την καινοτομία και θα υποστηρίζεται από τις προσπάθειες για την άρση των θεσμικών και συστημικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόοδο.

Πηγή: ot.gr

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κακοκαιρία Adel: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 29.11.25

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πώς θα κινηθεί ανά περιοχή η κακοκαιρία Adel

Σύνταξη
Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας
Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες
Ελλάδα 29.11.25

Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες

Μεταφέρονται τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών - Μεγάλες αντιδράσεις από τους δήμους

Εύη Σάλτου - Προκόπης Γιόγιακας
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Εφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μπολσονάρο
Κάθειρξη 27 ετών 29.11.25

Εφεση από τον Μπολσονάρο κατά της καταδίκης του

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», με την έφεση που κατέθεσαν εναντίον της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
Τσαπίτος 29.11.25

ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπεζ, που παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2024 και γιος του Ελ Τσάπο», συμμετείχε στην παράδοση στις ΗΠΑ του συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Σύνταξη
