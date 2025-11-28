Με την πλάτη στον τοίχο ο Σλοτ: «Έχει μια εβδομάδα για να σώσει τη δουλειά του»
Ο Τζέιμι Κάραγκερ υποστηρίζει ότι το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ θα κριθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.
Βαρύ είναι το κλίμα στη Λίβερπουλ. Η τελευταία ήττα με 1-4 από την Αϊντχόφεν για το Champions League, ήταν η τρίτη διαδοχική της ομάδας του Άρνε Σλοτ και η ένατη στα τελευταία 12 παιχνίδια.
Τα σενάρια έχουν ήδη ξεκινήσει για πιθανή απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού από τον πάγκο των «Reds», ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί, η διοίκηση συνεχίζει να τον στηρίζει ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη εποχή.
Αυτό όμως μέλλει να αλλάξει, καθώς ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και πλέον αναλυτής, Τζέιμι Κάραγκερ, θεωρεί ότι η επόμενη εβδομάδα και τα τρία προσεχή παιχνίδια της ομάδας, θα είναι καθοριστικά για τον Σλοτ, και θα κριθεί το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας, αν δεν ανατρέψει τα δεδομένα.
Οι δηλώσεις του Κάραγκερ για τον Σλοτ
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Άρνε Σλοτ έχει μια εβδομάδα για να σώσει τη δουλειά του. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι γράφεται αυτή η φράση, αλλά τα επόμενα τρία παιχνίδια της Λίβερπουλ είναι εναντίον της Γουέστ Χαμ , της Σάντερλαντ και της Λιντς. Οτιδήποτε λιγότερο από επτά βαθμούς θα καταστήσει μια ήδη απαράδεκτη κατάσταση αβάσιμη».
Jamie Carragher says Arne Slot has a week to save his job 🔴 pic.twitter.com/UwOiXyLr1S
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 27, 2025
