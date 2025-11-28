newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Πολιτική 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:26

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ η κ. Μέτσολα σημείωσε ότι δεν πρέπει να παρθεί καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Οι κοινές δηλώσεις:

YouTube thumbnail

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χώρο όπου φιλοξενείται το Europa Experience, ο οποίος εγκαινιάστηκε νωρίτερα.

«Η Ένωση συμβάλλει στην ειρήνη και την ευημερία της ηπείρου μας», είπε ο πρωθυπουργός, κάτι που θα πρέπει να περάσει ως μήνυμα και στους νέους.

Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την Ρομπέρτα Μέτσολα εν όψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» πρέπει να είναι ο στόχος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι συζήτησε με την κ. Μέτσολα για την Ουκρανία.

Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις, αλλιώς η ιστορία θα την προσπεράσει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας και στις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν στην ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

«Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη».

Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στην ηγεσία της Ρομπέρτα Μέτσολα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για την άμυνα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να θεμελιωθεί μια στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

«Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα μήνυμα σε εχθρούς και φίλους που πρέπει να καταλάβουν ότι παίρνει πλέον στα σοβαρά την ασφάλεια μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Εμείς κάνουμε το χρέος μας» όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την «πάγια ελληνική θέση», όπως είπε, για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων και την αντιμετώπιση των δικτύων των διακινητών.

Μέτσολα: Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα ευχαρίστησε για την υποδοχή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει υπάρξει ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος», είπε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ελλάδα οδηγεί την Ευρώπη μπροστά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η κ. Μέτσολα αναφέρθηκε στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία» και σχολίασε θετικά την πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία Αθήνας και Κιέβου.

Για το μεταναστευτικό, η κ. Μετσόλα είπε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υιοθετήσουν κοινή στάση.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι δηλώσεις στα εγκαίνια του Europa Experience

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εγκαινίασαν νωρίτερα το κέντρο Europa Experience της Αθήνας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

«Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή με νόημα μπορεί να υπάρχει μόνο με γνώση, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενδυναμώσει αυτό ακριβώς και να εγκαινιάσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την περιέργεια, αλλά και ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι  ζωτικής σημασίας σε τέτοιους καιρούς, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσο στην εγχώρια πολιτική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι βλέπουμε αντιευρωπαϊκές φωνές και λαϊκίστικές δυνάμεις. Κάποιες φορές τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς και υποδαυλίζουν το δικό μας ιδεώδες για μια ενωμένη Ευρώπη, διότι διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, fake news σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και το τι κάνει η Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις»

«Έχουμε αυξήσει το βιοτικό επίπεδο για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε – και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αργότερα – πολλές προκλήσεις. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Μέτσολα ανέφερε: «Είμαι υπερήφανη που είμαι εδώ σήμερα και, φυσικά, είμαι υπερήφανη και για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα καταφέρατε. Η χώρα σας έχει σημειώσει έναν αξιοσημείωτο μετασχηματισμό. Ο δείκτης ανεργίας έχει πέσει, έχουν γίνει επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, παρά ποτέ, μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τι είναι το Europa Experience

Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για περίπου δύο ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή, να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Νέα δήλωση 28.11.25

Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο