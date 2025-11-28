Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ η κ. Μέτσολα σημείωσε ότι δεν πρέπει να παρθεί καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Οι κοινές δηλώσεις:

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χώρο όπου φιλοξενείται το Europa Experience, ο οποίος εγκαινιάστηκε νωρίτερα.

«Η Ένωση συμβάλλει στην ειρήνη και την ευημερία της ηπείρου μας», είπε ο πρωθυπουργός, κάτι που θα πρέπει να περάσει ως μήνυμα και στους νέους.

Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την Ρομπέρτα Μέτσολα εν όψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» πρέπει να είναι ο στόχος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι συζήτησε με την κ. Μέτσολα για την Ουκρανία.

Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις, αλλιώς η ιστορία θα την προσπεράσει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας και στις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν στην ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

«Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη».

Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στην ηγεσία της Ρομπέρτα Μέτσολα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για την άμυνα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να θεμελιωθεί μια στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

«Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα μήνυμα σε εχθρούς και φίλους που πρέπει να καταλάβουν ότι παίρνει πλέον στα σοβαρά την ασφάλεια μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Εμείς κάνουμε το χρέος μας» όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την «πάγια ελληνική θέση», όπως είπε, για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων και την αντιμετώπιση των δικτύων των διακινητών.

Μέτσολα: Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα ευχαρίστησε για την υποδοχή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει υπάρξει ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος», είπε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ελλάδα οδηγεί την Ευρώπη μπροστά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η κ. Μέτσολα αναφέρθηκε στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία» και σχολίασε θετικά την πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία Αθήνας και Κιέβου.

Για το μεταναστευτικό, η κ. Μετσόλα είπε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υιοθετήσουν κοινή στάση.

Οι δηλώσεις στα εγκαίνια του Europa Experience

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εγκαινίασαν νωρίτερα το κέντρο Europa Experience της Αθήνας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

«Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή με νόημα μπορεί να υπάρχει μόνο με γνώση, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενδυναμώσει αυτό ακριβώς και να εγκαινιάσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την περιέργεια, αλλά και ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιους καιρούς, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσο στην εγχώρια πολιτική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι βλέπουμε αντιευρωπαϊκές φωνές και λαϊκίστικές δυνάμεις. Κάποιες φορές τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς και υποδαυλίζουν το δικό μας ιδεώδες για μια ενωμένη Ευρώπη, διότι διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, fake news σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και το τι κάνει η Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις»

«Έχουμε αυξήσει το βιοτικό επίπεδο για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε – και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αργότερα – πολλές προκλήσεις. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Μέτσολα ανέφερε: «Είμαι υπερήφανη που είμαι εδώ σήμερα και, φυσικά, είμαι υπερήφανη και για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα καταφέρατε. Η χώρα σας έχει σημειώσει έναν αξιοσημείωτο μετασχηματισμό. Ο δείκτης ανεργίας έχει πέσει, έχουν γίνει επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, παρά ποτέ, μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τι είναι το Europa Experience

Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για περίπου δύο ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή, να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.