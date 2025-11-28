Με μαζική συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε στην Καισαριανή την Πέμπτη 27/11 εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και στον αγώνα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και πραγματική λογοδοσία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κασσελάκης σε Ρούτσι: «Είσαι ο προσωπικός μου ήρωας…»

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, δύο πατέρες που έχασαν τους γιους τους στη μοιραία σύγκρουση, μεταφέροντας με αξιοπρέπεια, δύναμη και αλήθεια το βίωμα και την αταλάντευτη διεκδίκησή τους για δικαιοσύνη.

Οι παρεμβάσεις τους συγκλόνισαν τους παρευρισκόμενους και ανέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η προσπάθεια συγκάλυψης δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια. Παρών στην εκδήλωση και εκπρόσωπος της Ομάδας Μέχρι Τέλους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινοβουλευτικής μάχης ώστε να μην παραγραφεί τίποτα και να μην επιτραπεί άλλη συγκάλυψη, πολιτική ή θεσμική.

Κασσελάκης: Το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας και να σεβαστεί τους συγγενείς, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είδε «το σημείο σύγκρουσης να αλλοιώνεται μέσα σε μία εβδομάδα», κάτι που τον είχε σοκάρει καθώς «στις Ηνωμένες Πολιτείες τέτοια σημεία παραμένουν ανέπαφα επί μήνες» .

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε επίσης ότι η έλλειψη συγγνώμης και η απουσία παραίτησης μετά από ένα τέτοιο έγκλημα αποτέλεσαν καθοριστικές στιγμές για τη δική του απόφαση να μπει ενεργά στην πολιτική: «Τότε λέω στον εαυτό μου ότι πολύ απλά δεν μπορώ να είμαι στον καναπέ, ότι πρέπει να κάνω κάτι» .

Αναφερόμενος στους συγγενείς των θυμάτων, ο κ. Κασσελάκης είπε δημόσια προς τον Πάνο Ρούτσι:

«Είσαι ο προσωπικός μου ήρωας… Σε μια εποχή τόσο μαύρη, παραδείγματα ηρωισμού όπως είσαι εσύ είναι η ελπίδα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να παλεύουμε» .

Στην τοποθέτησή του για τις θεσμικές παθογένειες που οδήγησαν στο έγκλημα, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε:

– την ανάγκη καθαρής και απόλυτης διάκρισης δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας,

– τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία, με ρεαλιστικά και θεμιτά εργαλεία όπως η λαϊκή νομοθέτηση.

Η εκδήλωση έκλεισε με κοινή δέσμευση όλων των ομιλητών και των παρευρισκομένων: «Καμία ανοχή στη συγκάλυψη. Καμία παραγραφή. Πλήρης δικαιοσύνη για τα Τέμπη».

«Το Κίνημα Δημοκρατίας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών, δίνοντας πολιτικές, θεσμικές και κοινωνικές μάχες ώστε η αλήθεια να μην θαφτεί ποτέ», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.