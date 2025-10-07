Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας – σύμβολο του αγώνα για Δικαιοσύνη στα Τέμπη, νίκησε», σημειώνει το Κίνημα Δημοκρατίας για τη σημερινή λήξη της απεργίας πείνας του πατέρα του Ντένις, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά. Η απεργία πείνας του δεν ήταν μια προσωπική διαμαρτυρία· ήταν μια κραυγή για όλους τους γονείς των Τεμπών, για κάθε πολίτη που απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία», υπογραμμίζει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ακολούθως προσθέτει πως «και αυτή η κραυγή ακούστηκε. Η δικαιοσύνη αναγκάστηκε να κινηθεί. Οι έρευνες ξανανοίγουν. Η συγκάλυψη ραγίζει. Κύριε Ρούτσι, είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς. Μας δώσατε μεγάλο μάθημα. Νικήσατε εκεί όπου τόσοι είχαν παραιτηθεί από την ελπίδα. Σας ευχαριστούμε».

Συμπληρώνει πως «ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας στάθηκε και στέκεται στο πλευρό σας, όπως από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών».

Τέλος, το Κίνημα Δημοκρατίας επισημαίνει για τον Πάνο Ρούτσι πως «ο αγώνας σας είναι δικός μας αγώνας. Η Αλήθεια θα βγει στο φως. Ο αγώνας συνεχίζεται».

«Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι μπόρεσε να νικήσει»

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος, με τη δύναμη της ψυχής του και με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», είπε η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα.

Και συμπλήρωσε ότι «σήμερα επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν. Πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από αρχεία μηνύσεις και καταγγελίες συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη».

Συνέχισε λέγοντας πως «σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που έχουν διαταχθεί μετά τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία και αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό. Διατάχθηκε η ανάσυρση δικογραφίας 3.000 σελίδων, που αφορούν παραλείψεις ιατροδικαστών, αρμόδιων και πραγματογνωμόνων».