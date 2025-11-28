Την ανησυχία του για την δημόσια υγεία εξέφρασε ο Δήμαρχος Κάσου

Επιστολή διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στο σύλλογο εργαζομένων, και στις επιτροπές αγώνα στελέχωσης του νοσοκομείου Σητείας για την κατάσταση του, απόστειλε ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου αναφέροντας τα ακόλουθα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής:

«Θα θέλαμε για μια ακόμα φορά να παρέχουμε την πλήρη συμπαράσταση μας στην διοίκηση του νοσοκομείου της Σητείας, στο σύλλογο εργαζομένων και στις επιτροπές αγώνα στελέχωσης αλλά και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που εκπροσωπούνται από το Δήμο της Σητείας και παράλληλα να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία της Δημοτικής μας αρχής αλλά και των κατοίκων του ακριτικού νησιού μας για την προσπάθεια υποβάθμισης του νοσοκομείου αυτού.

Μετά την εφαρμογή τέτοιου είδους οριζόντιων παρεμβάσεων της Κεντρικής Διοίκησης και του Υπουργείου Υγείας η νοσοκομειακή περίθαλψη των Κασιώτων πλέον γίνεται γολγοθάς αφενός γιατί το νοσοκομείο αυτό υποδέχεται και συμμετέχει ενεργά στην περίθαλψη των έκτακτων περιστατικών που προέρχονται από το νησί μας αφού είναι φορέας υποδοχής των ασθενών μαζί μ’ αυτό της Καρπάθου, και αφετέρου γιατί όχι μόνο απογυμνώνεται και υποβαθμίζεται η επιχειρησιακή επάρκεια των νησιωτικών μονάδων υγείας με την υποστελέχωση των τοπικών ιατρείων αλλά τώρα φτάνουμε στο σημείο να υποβαθμίζονται και οι κοντινότερες νοσοκομειακές δομές .

Πρώτα γινόμαστε θεατές στην υποστελέχωση του νοσοκομείου της Ρόδου και τώρα φτάνουμε στο τελειωτικό χτύπημα για τους ακρίτες μας με την υποβάθμιση του νοσοκομείου της Σητείας τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο αποτελεί την δεύτερη κοντινότερη νοσοκομειακή δομή υποδοχής των εκτάκτων περιστατικών από διακομιδές προερχόμενες από το νησί μας » .

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Κάσου