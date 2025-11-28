Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Tι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός

Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες

• Στις αρμοδιότητές του και ο έλεγχος των κατασκευών

• Ολες οι διαδικασίες δόμησης σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον

• Γιατί αποφασίστηκε η… αλλαγή στέγης

• Τι αλλάζει στις ζωές μας και πόσο επηρεάζεται η οικοδομική δραστηριότητα

Οι νουθεσίες του Πάπα στον Σουλτάνο

• «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική» το μήνυμα του Λέοντος ΙΔ’ στον Ερντογάν, στην Αγκυρα

Λειψυδρία

Αλήθειες και μύθοι για το «SOS»

• Τι θα ισχύσει και τι όχι για την Αττική, την Πάτμο και τη Λέρο

Novartis

Δεσμεύονται οι περιουσίες των «Σαράφη» και «Κελέση»

• Τι ανακάλυψε και τι ανακοίνωσε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος

Ουκρανικό

Πώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν πόλεμο

• Και πώς φτάσαμε από την Αλάσκα στο Αμπου Ντάμπι χωρίς λύση

Χριστούγεννα 2025

Ενα δέντρο από την Αρκαδία φωτίζει την πλατεία Συντάγματος

Εξι δόκιμοι

Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί στις Ενοπλες Δυνάμεις

Για μια σειρά

Γιατί «κράσαρε» χθες το Netflix

Ηλεκτρικά ΙΧ

Ερχονται μοντέλα που θα φορτίζονται σε 3 λεπτά!

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Στουρμ Γκρατς 2-1

Ιταλική σφραγίδα

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1

Ψυχρολουσία στο φινάλε

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1

Αλμα πρόκρισης