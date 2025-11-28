Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες
Tι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός • Ολες οι διαδικασίες δόμησης σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον
- Στους δρόμους βγαίνουν την Κυριακή τα τρακτέρ – Πού θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων
- «Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
- Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της 75χρονης – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελέτη από την 46χρονη
- Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Tι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός
Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες
• Στις αρμοδιότητές του και ο έλεγχος των κατασκευών
• Ολες οι διαδικασίες δόμησης σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον
• Γιατί αποφασίστηκε η… αλλαγή στέγης
• Τι αλλάζει στις ζωές μας και πόσο επηρεάζεται η οικοδομική δραστηριότητα
Οι νουθεσίες του Πάπα στον Σουλτάνο
• «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική» το μήνυμα του Λέοντος ΙΔ’ στον Ερντογάν, στην Αγκυρα
Λειψυδρία
Αλήθειες και μύθοι για το «SOS»
• Τι θα ισχύσει και τι όχι για την Αττική, την Πάτμο και τη Λέρο
Novartis
Δεσμεύονται οι περιουσίες των «Σαράφη» και «Κελέση»
• Τι ανακάλυψε και τι ανακοίνωσε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος
Ουκρανικό
Πώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν πόλεμο
• Και πώς φτάσαμε από την Αλάσκα στο Αμπου Ντάμπι χωρίς λύση
Χριστούγεννα 2025
Ενα δέντρο από την Αρκαδία φωτίζει την πλατεία Συντάγματος
Εξι δόκιμοι
Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί στις Ενοπλες Δυνάμεις
Για μια σειρά
Γιατί «κράσαρε» χθες το Netflix
Ηλεκτρικά ΙΧ
Ερχονται μοντέλα που θα φορτίζονται σε 3 λεπτά!
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Στουρμ Γκρατς 2-1
Ιταλική σφραγίδα
ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1
Ψυχρολουσία στο φινάλε
Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1
Αλμα πρόκρισης
- Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
- Γάζα: Διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες
