Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι – Τι λέει ο ιατροδικαστής για τον ξυλοδαρμό

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση με τη 14χρονη στο Μενίδι, που σόκαρε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου το 14χρονο κορίτσι παρουσιάστηκε στις Αρχές με ένα νεκρό έμβρυο, κατηγορώντας τη μητέρα της για ξυλοδαρμό.

Η ανήλικη υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικούς ότι απέβαλε το έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από την μητέρα της, η οποία και συνελήφθη.

Άμεσα το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις από ιατροδικαστή.

Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

O ιατροδικαστής αναφέρει ότι η 14χρονη δεν έχει επιφανειακά τραύματα που να προέρχονται από ξυλοδαρμό, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της.

Παράλληλα, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν αυτό που ήταν τυλιγμένο στην εφημερίδα, ήταν πράγματι ανθρώπινο έμβρυο.

Ωστόσο, για να υπάρξει πλήρες και ακριβές ιατροδικαστικό πόρισμα θα πρέπει να έχουν οι γιατροί στα χέρια τους τις εργαστηριακές εξετάσεις της 14χρονης, αλλά και στο βιολογικό υλικό που παρουσίασε ως έμβρυο.

Είχε συλληφθεί η μητέρα της

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε προχωρήσει αρχικά στην προσαγωγή της μητέρας της 14χρονης στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) με την κατηγορία της έκθεσης, βαριάς σωματικής βλάβης στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βιας κατά της 14χρονης κόρης της.

Η μητέρα της ανήλικης συνελήφθη, ωστόσο μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι πιθανό ο αρμόδιος εισαγγελέας να διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.