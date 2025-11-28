newspaper
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι – Τι λέει ο ιατροδικαστής για τον ξυλοδαρμό
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 17:59

Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι – Τι λέει ο ιατροδικαστής για τον ξυλοδαρμό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 14χρονη δεν φέρει σημάδια ξυλοδαρμού που να δικαιολογούν όσα ισχυρίστηκε στις Αρχές.

Σύνταξη
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση με τη 14χρονη στο Μενίδι, που σόκαρε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου το 14χρονο κορίτσι παρουσιάστηκε στις Αρχές με ένα νεκρό έμβρυο, κατηγορώντας τη μητέρα της για ξυλοδαρμό.

Η ανήλικη υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικούς ότι απέβαλε το έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από την μητέρα της, η οποία και συνελήφθη.

Άμεσα το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις από ιατροδικαστή.

Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

O ιατροδικαστής αναφέρει ότι η 14χρονη δεν έχει επιφανειακά τραύματα που να προέρχονται από ξυλοδαρμό, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της.

Παράλληλα, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν αυτό που ήταν τυλιγμένο στην εφημερίδα, ήταν πράγματι ανθρώπινο έμβρυο.

Ωστόσο, για να υπάρξει πλήρες και ακριβές ιατροδικαστικό πόρισμα θα πρέπει να έχουν οι γιατροί στα χέρια τους τις εργαστηριακές εξετάσεις της 14χρονης, αλλά και στο βιολογικό υλικό που παρουσίασε ως έμβρυο.

Είχε συλληφθεί η μητέρα της

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε προχωρήσει αρχικά στην προσαγωγή της μητέρας της 14χρονης στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) με την κατηγορία της έκθεσης, βαριάς σωματικής βλάβης στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βιας κατά της 14χρονης κόρης της.

Η μητέρα της ανήλικης συνελήφθη, ωστόσο μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι πιθανό ο αρμόδιος εισαγγελέας να διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

Economy
Πιερρακάκης: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup – Αντίπαλος ο Βέλγος ομόλογός του

Πιερρακάκης: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup – Αντίπαλος ο Βέλγος ομόλογός του

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας
Ελλάδα 28.11.25

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο Πεδίο Βολής Αφάντου - Θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη μοιραία έκρηξη

Σύνταξη
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 28.11.25

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας

Στάσης εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Οδύνη 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
«Δεν αντέχεται άλλο» 28.11.25

Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται

«Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Ρωσία: Απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 28.11.25

Η Μόσχα απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει

Σύνταξη
Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη

Η απάντηση του Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο μετά τα όσα κολακευτικά είπε ο προπονητής της Ρεάλ για ένα από τα «διαμάντια» του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μουζακίτη – Τι ανέφερε για Στρεφέτσα και την επόμενη μέρα του αγώνα με τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών
Υπουργείο Ναυτιλίας 28.11.25

Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών

«Ενώ οι υπουργοί στο παρελθόν τους είχαν υποσχεθεί ότι θα διορθώσουν αυτή την αδικία, το θέμα δεν το είχε ακουμπήσει κανείς από το 2017», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας
Ελλάδα 28.11.25

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο Πεδίο Βολής Αφάντου - Θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη μοιραία έκρηξη

Σύνταξη
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs
Οι βασικές τάσεις 28.11.25

Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs

Οι βασικές τάσεις στον τομέα των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής δημιουργίας παραμένουν ισχυρές και υποστηρίζουν τη θετική προοπτική για τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων
128 νεκροί 28.11.25

Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων

Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν κι άλλοι νεκροί. Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς αποδίδεται σε πάνελ από εύφλεκτο αφρώδες υλικό που είχαν τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση.

Σύνταξη
Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά
Σαφές μήνυμα 28.11.25

Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά

Αξιοσημείωτο είναι πως τα γυμνάσια που διεξήγαγε η Σουηδία έγιναν με τη συμμετοχή του βασιλιά, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών

Σύνταξη
Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026

Οι υποψήφιοι Ευρωπαίοι ρέφερι για να σφυρίξουν στη διοργάνωση είναι 22, στη λίστα βρίσκονται Βόσνιος, Νορβηγός, Ελβετός, Τούρκος, Ρουμάνος, Σουηδός αλλά όχι Έλληνας ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 28.11.25

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας

Στάσης εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη

Σύνταξη
«Είμαι υπερήφανη λεσβία»: Η Μις Αγγλία απάντησε στον εκφοβισμό με νίκη
Μάθημα 28.11.25

«Είμαι υπερήφανη λεσβία»: Η Μις Αγγλία απάντησε στον εκφοβισμό με νίκη

Η Γκρέις Ρίτσαρντσον είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που στέφθηκε Μις Αγγλία και δηλώνει περήφανη για τη σεξουαλικότητά της, κερδίζοντας τον τίτλο παρά τους αρχικούς δισταγμούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
«Έξυπνα» παιχνίδια 28.11.25

Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ

Ομάδες υπεράσπισης των καταναλωτών αγωνίζονται ενάντια στην παγκόσμια αγορά έξυπνων παιχνιδιών αξίας 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταδικάζοντας την παρακολούθηση και την έλλειψη ρύθμισης.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του
Σκάνδαλο διαφθοράς 28.11.25

Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του

Ο Αντρίι Γέρμακ, στο σπίτι του οποίου έγινε έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Η υπόθεση προκαλεί ασφυκτική πίεση στον Ζελένσκι εν μέσω διαπραγματεύσεων.

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)

Ως το πιο ωραίο που έχει πετύχει στη ζωή του χαρακτήρισε το τέρμα κόντρα στη Βασιλεία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ακόμη μίλησε για τις ελπίδες πρόκρισης της Γκενκ, αλλά και για το δίπλωμα οδήγησης που πήρε με τη... μία!

Σύνταξη
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
