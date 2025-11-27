Γερμανία: 63χρονος σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δυο γιους του και αυτοκτόνησε
Οι τέσσερις συγγενείς του 63χρονου βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης
Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Γερμανία. Ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, τους δύο γιους του, την αδελφή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Δεν είναι σαφές πότε ο 63χρονος σκότωσε τους οικείους του, αλλά οι δολοφονίες ανακαλύφθηκαν την Τρίτη, όταν ένας φροντιστής βρήκε το πτώμα ενός από τα θύματά του στην πόλη Reutling.
Ο δράστης πιστεύεται ότι πρώτα πυροβόλησε τους δύο γιους του, ηλικίας 27 και 29 ετών, στο δήμο St Johann, πριν πυροβολήσει την αδελφή του, 60 ετών, στο διαμέρισμά της στο Reutling, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια, πυροβόλησε τη 57χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην πόλη Pfullingen, πριν αυτοκτονήσει.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε την Τρίτη, μετά από αναφορές ότι είχε βρεθεί το πτώμα μιας γυναίκας.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του στο Pfullingen, όπου ανακάλυψαν τα πτώματα του ίδιου και της συζύγου του με τραύματα από πυροβολισμούς και ένα όπλο δίπλα τους.
Οι δύο γιοι του βρέθηκαν στη συνέχεια στις επαγγελματικές του εγκαταστάσεις στο δήμο St Johann.
Ο 63χρονος ήταν κυνηγός, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί αν κατείχε νόμιμα το όπλο που βρέθηκε δίπλα του.
