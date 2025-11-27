Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Στουρμ Γκρατς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς (22:00, COSMOTE SPORT) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει μία ώρα πριν από τη σέντρα την ενδεκάδα των πράσινων.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει ξανά διαθέσιμους τους Κώτσιρα και Καλάμπρια, παρότι είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό. Ο Ιταλός μάλιστα θα ξεκινήσει και βασικός στην αναμέτρηση, σε αντίθεση με τους Κώτσιρα και Τσιριβέγια οι οποίοι θα είναι στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τερζής και Πάντοβιτς