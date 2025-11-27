sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι
Euroleague 27 Νοεμβρίου 2025 | 00:12

Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Ευρωλίγκα μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής.

Βαθμολογία Euroleague: Ο Ολυμπιακός «λύγισε» στο Βελιγράδι απέναντι στο Ερυθρό Αστέρα με 91-80, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, αφού πλήρωσε το… μπλακ-άουτ που έπαθε στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου.

Έτσι οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσαν στο 8-5 σε πολλαπλή ισοβαθμία, ενώ οι Σέρβοι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία πιάνοντας στην κορυφή του πίνακα τη Χάποελ Τελ Αβίβ με το 9-4.

Στα άλλα ματς της βραδιάς η Αρμάνι Μιλάνο ξέσπασε στο δεύτερο μέρος κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ επικρατώντας με 102-88, ενώ η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη διέλυσε την Αναντολού Έφες με 102-66 στο Πριγκιπάτο. Τέλος, η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 88-78.

Στην επόμενη αγωνιστική ο μεν Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 4/12 και ώρα 21:15, ο δε Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στις 5/12 και ώρα 21:15.

Τα αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτης 25/11

Dubai BC – Παρί 90-89
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια 82-67
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75
Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69
Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 88-102
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80
Μονακό – Αναντολού Έφες 102-66
Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 88-78

Βαθμολογία Euroleague: Σε 13 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Αναντολού Έφες – Ρεάλ Μαδρίτης 4/12 στις 19:15
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 4/12 στις 20:00
Μονακό – Παρί 4/12 στις 20:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 4/12 στις 21:05
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 4/12 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 4/12 στις 21:45

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 5/12 στις 21:30
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)
Euroleague 26.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να «τρέξει» ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 32-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να χάσει το προβάδισμα που είχε και να ηττηθεί με 91-80...

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Φόρος κληρονομιάς: Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25

Οδηγός για τον φόρο κληρονομιάς - Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις - απαντήσεις που αφορούν αλλαγές και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το πώς υπολογίζεται ο φόρος κληρονομιάς για όσους αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27.11.25

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» ενέργεια την ένοπλη επίθεση στους εθνοφρουρούς και κατηγορεί τον Μπάιντεν
Ουάσιγκτον 27.11.25

«Τρομοκρατική» για τον Τραμπ η επίθεση στους εθνοφρουρούς, με ευθύνη του... Μπάιντεν

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική την επίθεση στους εθνοφρουρούς και τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 27.11.25

Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ήταν θυμωμένος με την Ιαπωνία και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην Ιαπωνία να πέσουν οι τόνοι σε οτιδήποτε αφορά την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
