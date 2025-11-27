Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι

Βαθμολογία Euroleague: Ο Ολυμπιακός «λύγισε» στο Βελιγράδι απέναντι στο Ερυθρό Αστέρα με 91-80, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, αφού πλήρωσε το… μπλακ-άουτ που έπαθε στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου.

Έτσι οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσαν στο 8-5 σε πολλαπλή ισοβαθμία, ενώ οι Σέρβοι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία πιάνοντας στην κορυφή του πίνακα τη Χάποελ Τελ Αβίβ με το 9-4.

Στα άλλα ματς της βραδιάς η Αρμάνι Μιλάνο ξέσπασε στο δεύτερο μέρος κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ επικρατώντας με 102-88, ενώ η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη διέλυσε την Αναντολού Έφες με 102-66 στο Πριγκιπάτο. Τέλος, η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 88-78.

Στην επόμενη αγωνιστική ο μεν Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 4/12 και ώρα 21:15, ο δε Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στις 5/12 και ώρα 21:15.

Τα αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτης 25/11

Dubai BC – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια 82-67

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 88-102

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80

Μονακό – Αναντολού Έφες 102-66

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 88-78

Βαθμολογία Euroleague: Σε 13 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Αναντολού Έφες – Ρεάλ Μαδρίτης 4/12 στις 19:15

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 4/12 στις 20:00

Μονακό – Παρί 4/12 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 4/12 στις 21:05

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 4/12 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 4/12 στις 21:45

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 5/12 στις 21:30

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30