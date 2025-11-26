Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)

Ο Ολυμπιακός έπαθε ένα μεγάλο «blackout» στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 8-5.

Τρομερό ματς από τον Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε 29 πόντους με 6/7 δίποντα και 4/8 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλός και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 16, ενώ 13 είχε ο Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι ωστόσο δεν έφταναν στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την άλλη τεράστια ζημιά έκαναν οι Νουόρα και Οτζελέγιε που είχαν 23 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ στο τέλος «καθάρισε» το ματς για τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με συνεχόμενους πόντους του.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το ματς με ορμή στην επίθεση και με τρίποντο του Νουόρα έκανε το αρχικό 8-2 στο παιχνίδι, για να μειώσει με τρίποντο από μακριά ο Βεζένκοφ σε 8-5 στο 3’. Στη συνέχεια ένα επιμέρους 4-0 έφερε την πρώτη διακοπή στο ματς αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ πριν το τηλεοπτικό. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και με τον Βεζένκοφ μείωσε σε 16-12 στο 7’.

Ο Φουρνιέ με το δεύτερο τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο μείωσε στον έναν, για να έρθει με πέντε προσωπικούς πόντου Ο Οτζελέγιε για να κάνει το 19-15 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ερυθρό Αστέρα μπροστά με +6 και σκορ 21-15.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο με ρυθμό πίσω από τα 6.75μ. με τον Φουρνιέ και τον Λι να μειώνουν στον έναν και σκορ 24-23 στο 12’. Ο Μοτιεγιούνας έκανε με προσπάθειά του κοντά στο καλάθι το 30-27, κερδίζοντας γκολ-φάουλ στο 15’. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα καλάθια των Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έκανε το 33-27, 33-33 στο 18’.

Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 35-36, με τον Οτζελέγε να δίνει και πάλι προβάδισμα στον Ερυθρό Αστέρα με 37-36. Τελικά το πρώτο ημίχρονο τελείωσε , με καλάθι του Μιλουτίνοφ και τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ με 37-38.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο τρίτο δεκάλεπτο, με αμυντική προσήλωση και με τον Σάσα Βεζένκοφ να ανεβάζει ρυθμούς και να πετυχαίνει δύο μεγάλα σουτ, έφυγε με +5 από τον Ερυθρό με 44-49. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 44-52 με τρίποντο στο 23’ και ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +8. Ο Βεζένκοφ συνέχισε να πυροβολεί και έκανε το 48-57, με τον Μιλουτίνοφ να κάνει με καλάθι και φάουλ το 48-60 στο 26’. Ο Ερυθρός μείωσε με τον Οτζελέγιε να έχει συνεχόμενους πόντους και να κατεβάζει τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με +6 και σκορ 59-65 με τον Εβάν Φουρνιέ να βάζει δύο βολές.

Στην τέταρτη περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας από το… πουθενά ξαναμπήκε στο ματς με τρία συνεχόμενα σουτ τριών πόντων του Μπάτλερ και του Γκρέιαμ, με τους Σέρβους να περνούν μπροστά με 67-65 στο 32’. Ο Γκρέιαμ έκανε και το 72-65 με τον Ολυμπιακό να κάνει συνεχόμενα λάθη στην επίθεση. Οι Παπανικολάου και Ντόρσεϊ πέτυχαν συνεχόμενα σουτ τριών πόντων και μείωσαν σε 72-71 στο 34’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός αν και βρέθηκε ακόμα μία φορά στο -1 με τον Βεζένκοφ στο 36′ και σκορ 76-75, αλλά δεν κατάφερε να προσπεράσει.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με τρίποντο έκανε το 82-77 στο 37′, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να σκοράρει και τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το +9 και σκορ 86-77 με τον ΜακΙντάιρ. Το ματς έληξε με τους Σέρβους να παίρνουν τη νίκη με 91-80 και να ανεβαίνουν στο 9-4, με το ρεκόρ του Ολυμπιακού να πέφτει στο 8-5.

Οι διαιτητές: Πέρεθ, Κορτές, Ράτσις

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 57-62, 91-80

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάτλερ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νουόρα 23 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγιε 15 (3/3 τρίποντα), Μονέκε 11 (11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοβ 29 (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), Ντόρσεϊ 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 7 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3/9 τρίποντα).