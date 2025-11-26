sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
26.11.2025 | 23:16
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)
Euroleague 26 Νοεμβρίου 2025 | 22:31

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να «τρέξει» ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 32-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να χάσει το προβάδισμα που είχε και να ηττηθεί με 91-80...

Ο Ολυμπιακός έπαθε ένα μεγάλο «blackout» στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 8-5.

Τρομερό ματς από τον Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε 29 πόντους με 6/7 δίποντα και 4/8 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλός και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 16, ενώ 13 είχε ο Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι ωστόσο δεν έφταναν στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την άλλη τεράστια ζημιά έκαναν οι Νουόρα και Οτζελέγιε που είχαν 23 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ στο τέλος «καθάρισε» το ματς για τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με συνεχόμενους πόντους του.

YouTube thumbnail

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το ματς με ορμή στην επίθεση και με τρίποντο του Νουόρα έκανε το αρχικό 8-2 στο παιχνίδι, για να μειώσει με τρίποντο από μακριά ο Βεζένκοφ σε 8-5 στο 3’. Στη συνέχεια ένα επιμέρους 4-0 έφερε την πρώτη διακοπή στο ματς αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ πριν το τηλεοπτικό. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και με τον Βεζένκοφ μείωσε σε 16-12 στο 7’.

Ο Φουρνιέ με το δεύτερο τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο μείωσε στον έναν, για να έρθει με πέντε προσωπικούς πόντου Ο Οτζελέγιε για να κάνει το 19-15 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ερυθρό Αστέρα μπροστά με +6 και σκορ 21-15.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο με ρυθμό πίσω από τα 6.75μ. με τον Φουρνιέ και τον Λι να μειώνουν στον έναν και σκορ 24-23 στο 12’. Ο Μοτιεγιούνας έκανε με προσπάθειά του κοντά στο καλάθι το 30-27, κερδίζοντας γκολ-φάουλ στο 15’. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα καλάθια των Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έκανε το 33-27, 33-33 στο 18’.

Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 35-36, με τον Οτζελέγε να δίνει και πάλι προβάδισμα στον Ερυθρό Αστέρα με 37-36. Τελικά το πρώτο ημίχρονο τελείωσε , με καλάθι του Μιλουτίνοφ και τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ με 37-38.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο τρίτο δεκάλεπτο, με αμυντική προσήλωση και με τον Σάσα Βεζένκοφ να ανεβάζει ρυθμούς και να πετυχαίνει δύο μεγάλα σουτ, έφυγε με +5 από τον Ερυθρό με 44-49. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 44-52 με τρίποντο στο 23’ και ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +8. Ο Βεζένκοφ συνέχισε να πυροβολεί και έκανε το 48-57, με τον Μιλουτίνοφ να κάνει με καλάθι και φάουλ το 48-60 στο 26’. Ο Ερυθρός μείωσε με τον Οτζελέγιε να έχει συνεχόμενους πόντους και να κατεβάζει τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με +6 και σκορ 59-65 με τον Εβάν Φουρνιέ να βάζει δύο βολές.

Στην τέταρτη περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας από το… πουθενά ξαναμπήκε στο ματς με τρία συνεχόμενα σουτ τριών πόντων του Μπάτλερ και του Γκρέιαμ, με τους Σέρβους να περνούν μπροστά με 67-65 στο 32’. Ο Γκρέιαμ έκανε και το 72-65 με τον Ολυμπιακό να κάνει συνεχόμενα λάθη στην επίθεση. Οι Παπανικολάου και Ντόρσεϊ πέτυχαν συνεχόμενα σουτ τριών πόντων και μείωσαν σε 72-71 στο 34’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός αν και βρέθηκε ακόμα μία φορά στο -1 με τον Βεζένκοφ στο 36′ και σκορ 76-75, αλλά δεν κατάφερε να προσπεράσει.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με τρίποντο έκανε το 82-77 στο 37′, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να σκοράρει και τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το +9 και σκορ 86-77 με τον ΜακΙντάιρ. Το ματς έληξε με τους Σέρβους να παίρνουν τη νίκη με 91-80 και να ανεβαίνουν στο 9-4, με το ρεκόρ του Ολυμπιακού να πέφτει στο 8-5.

Οι διαιτητές: Πέρεθ, Κορτές, Ράτσις

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 57-62, 91-80

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάτλερ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νουόρα 23 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγιε 15 (3/3 τρίποντα), Μονέκε 11 (11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοβ 29 (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), Ντόρσεϊ 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 7 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3/9 τρίποντα).

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

