Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Πολιτική Γραμματεία 27 Νοεμβρίου 2025 | 19:26

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Spotlight

«Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση, που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής προστατεύεται και η αγορά λειτουργεί με κανόνες», ανέφερε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. «Για χρόνια ο πολίτης δεν ήξερε πού να απευθυνθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και σύγχυση. Αυτό το πρόβλημα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Πλέον, θα έχει ένα και μόνο σημείο αναφοράς: θα ξέρει πού απευθύνεται, ποιος τον ακούει, ποιος ελέγχει», συνέχισε.

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας της διοίκησης

Η νέα Αρχή, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, θα έχει ισχυρό διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία και εγγυήσεις ανεξαρτησίας ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Όταν θωρακίζεις θεσμικά τον επικεφαλής μιας Αρχής, μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ανεξάρτητα. Και αυτό είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι στη νέα Αρχή εντάσσονται η ΔΙΜΕΑ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. «Και την προικίζουμε με 300 νέους ελεγκτές, αλλά και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς», ανέφερε.

Το «πρόσωπο» του Συνηγόρου

Για τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά «αντιθέτως, η ανεξαρτησία του παραμένει πλήρης και η θεσμική του βαρύτητα ενισχύεται. Το “πρόσωπο” του Συνηγόρου ταυτίζεται με έναν από τους τρεις υποδιοικητές της Αρχής και η ενσωμάτωσή του στην Αρχή τον κάνει πιο αποτελεσματικό».

Υπογράμμισε επίσης ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες, αλλά δεν δημιουργείται σε αντιπαράθεση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την Επιτροπή, με διακριτούς ρόλους, ενισχύοντας συνολικά το θεσμικό οπλοστάσιο της χώρας για ισονομία και διαφάνεια στην αγορά. Έτσι, διαμορφώνεται ένα ισχυρό δίπολο θεσμικής προστασίας», τόνισε.

Ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού

Προσέθεσε μάλιστα ότι ενισχύεται περαιτέρω η Επιτροπή, ικανοποιώντας όλα τα θεσμικά αιτήματά της όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη 50 εξειδικευμένων στελεχών, η επ’ αμοιβή πρακτική άσκηση φοιτητών, η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της.

Για το άρθρο 52 του νομοσχεδίου που αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον χώρο που ήδη διαθέτει και πως «αυτό εξυπηρετεί πλήρως το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και το εθνικό συμφέρον».

Τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα ότι «η άσκηση αυτής της δυνατότητας προϋποθέτει σύμβαση παραχώρησης με τίμημα, δηλαδή έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερες επενδύσεις και διεύρυνση δραστηριοτήτων σημαίνουν περισσότερες υποδομές και μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Υπενθύμισε τη συμμετοχή της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC στην ΟΝΕΧ με ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας πως με αυτή την παρέμβαση «τα ναυπηγεία ξαναπήραν σάρκα και οστά και διασφάλισαν τη δουλειά τους χιλιάδες εργαζόμενοι. Αυτά προς όσους έχουν μείνει μερικές δεκαετίες πίσω και λειτουργούν ιδεοληπτικά, ενοχλούμενοι από τη στρατηγική σχέση μας με τις ΗΠΑ και χωρίς να προβάλλουν καμία εναλλακτική λύση».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμα πως έχει πάει πολλές φορές στην Ελευσίνα και έχει μιλήσει με δεκάδες εργαζομένους. «Βλέπω ανθρώπους που ξαναβρήκαν ασφάλεια και σιγουριά, που αισθάνονται ότι δουλεύουν σε ένα Ναυπηγείο, το οποίο έχει προοπτική, που νιώθουν ότι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται πραγματικά για τη ναυπηγική βιομηχανία», είπε.

Το διαθέσιμο εισόδημα

Απαντώντας στην κριτική ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση «πετάει το μπαλάκι» της ακρίβειας σε μια Αρχή, τόνισε ότι είναι μια βαθιά επιπόλαιη ανάγνωση και ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος. «Υπάρχει συνολική οικονομική πολιτική και υπάρχει κόστος διαβίωσης. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι αυτό που έχει σημασία. Η μάχη με το κόστος ζωής κρίνεται στην ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στους μισθούς, στους φόρους, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 36% τα τελευταία έξι χρόνια, τη μείωση 83 φόρων και εισφορών, τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, το επίδομα ενοικίου κάθε Νοέμβριο για 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου Έλληνα πολίτη κατά 22,3% από το 2019 ως το 2024 σύμφωνα με τη Eurostat. «Αυτό σημαίνει ότι παρά τις υπαρκτές δυσκολίες και παρά το ότι προφανώς υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που εξακολουθεί να πιέζεται πολύ, η οικονομική ανάκαμψη υπερβαίνει το κόστος ζωής και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο του μέσου πολίτη», τόνισε.

Η αρχική και τελική τιμή

Για το άρθρο που αφορά την αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, τόνισε πως «αυτό που νομοθετούμε είναι ότι όταν υπάρχουν υπερβολικές αυξήσεις, θα μπορεί με υπουργική απόφαση να υποχρεώνεται το λιανεμπόριο να αναγράφει την αρχική τιμή, κατ’ αρχήν για τα νωπά προϊόντα. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να τιθασευτούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας πως «η στρατηγική των σοβαρών πολιτικών δυνάμεων, που διεκδικούν την εμπιστοσύνη των πολιτών, δεν μπορεί να αναλώνεται απλώς στο να αντιτίθενται σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση».

Πηγή: ot.gr

World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος
Βουλή 27.11.25

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφορικά τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ αποδόμησε την επιχειρηματολογία του επιχειρούμενου συμψηφισμού εκ μέρους της ΝΔ

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή

Η ΝΔ παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση του «Φραπέ» αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 27.11.25

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς

Τέλος στο σερί δυο νικών έβαλαν οι Νορβηγοί, καθώς ισοφάρισαν στο 89’. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια, μετά το 80’. Στο 18’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι, αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ μετά τα πολλά λάθη

Σύνταξη
Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει στις πολεοδομίες – Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις
Κτηματολόγιο 27.11.25

Τι αλλάζει στις πολεοδομίες - Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο με κοινή ανακοίνωση από τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026
English edition 27.11.25

JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026

JP Morgan estimates that Greece has recorded significant progress in fiscal consolidation since the financial crisis, noting the country’s economy is slightly “overpriced” in the context of its investment model

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
