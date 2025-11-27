Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Για μονομερείς ενέργειες που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία και τα κατεχόμενα, μετά την υπογραφή της αναθεωρημένης συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Κύπρου – Λιβάνου, την 26η Νοεμβρίου στη Βηρυτό.

Σε δήλωση του την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, «αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, που αποτελούν κυρίαρχο και ισότιμο μέρος του νησιού της Κύπρου, υπογράφει διμερείς συμφωνίες, από το 2003, με τις παράκτιες χώρες της περιοχής σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου».

Όπως αναφέρει «τελευταία, η Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ του Λιβάνου και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (σς όπως αποκαλεί η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία), η οποία υπογράφηκε το 2007 αλλά δεν τέθηκε σε ισχύ, υπογράφηκε εκ νέου χθες (26 Νοεμβρίου) μεταξύ των δύο χωρών».

Η συμφωνία αφορά τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων

Ο Κετσελί σημειώνει πως «η εν λόγω συμφωνία αφορά περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία καταχωρήσαμε στις 18 Μαρτίου 2020 στον ΟΗΕ, ωστόσο η χώρα μας προσεγγίζει το θέμα στο πλαίσιο του κυπριακού ζητήματος και των δικαιωμάτων των Τούρκων της Κύπρου».

Για να σημειώσει ωστόσο πως «η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής με την ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία) αφορά άμεσα τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τούρκων Κυπρίων στο νησί».

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί τους τουρκοκύπριους λέει η Άγκυρα

Ο Κετσελί υποστηρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή το σύνολο του νησιού και δεν έχει την εξουσία να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες που αφορούν το σύνολο του νησιού».

Καλεί δε στη δήλωση του τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτές τις «μονομερείς ενέργειες», της Κυπριακής Δημοκρατίας και «να μην γίνουν όργανα προσπαθειών που αποσκοπούν στην υφαρπαγή των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχο και ισότιμο μέρος του νησιού».

Διαμηνύοντας τέλος πως η Τουρκία, μαζί με την κατοχική διοίκηση «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των τουρκοκυπρίων».

Σε γραμμή Τουρκίας και τα κατεχόμενα

Την ίδια στιγμή με δική του ανακοίνωση το «ΥΠΕΞ» του ψευδοκράτους, στο ίδιο πνεύμα με την Άγκυρα υποστηρίζει ότι η εν λόγω συμφωνία «αποτελεί ένα νέο στοιχείο των μονομερών πρωτοβουλιών στις οποίες προχωρά η ελληνοκυπριακή πλευρά από το 2003 με στόχο το σφετερισμό των ίσων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκικού λαού της Κύπρου στο νησί και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με την κατοχική διοίκηση η συμφωνία αυτή «η οποία υπογράφηκε αγνοώντας τον τουρκικό λαό της Κύπρου που έχει κυρίαρχα ίσα δικαιώματα στο νησί της Κύπρου, είναι εντελώς άκυρη, όπως και οι προηγούμενες».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «παρά τις προειδοποιήσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και τα πραγματικά δεδομένα στην περιοχή, η ελληνοκυπριακή πλευρά, ενθαρρυμένη από τη διεθνή κοινότητα, συνεχίζει να ενεργεί με την ψευδαίσθηση ότι εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί, λαμβάνοντας μέτρα που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Αυτές οι πολιτικές πράξεις δεν παραβιάζουν μόνο τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του τουρκικού λαού της Κύπρου, αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να κλονίσουν θεμελιωδώς τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναγκαία η συναίνεση των δύο πλευρών λέει το ψευδοκράτος

Τα κατεχόμενα υποστηρίζουν ότι θα συνεχίσουν να διατηρούν την αποφασιστική στάση τους «όσον αφορά την προστασία των κυρίαρχων και ισότιμων δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής πλευράς επί των φυσικών πόρων του νησιού και της γύρω περιοχής. Είναι σαφές ότι μια τάξη πραγμάτων στην περιοχή που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη, στο αμοιβαίο σεβασμό και στη συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συναίνεση των δύο πλευρών και με συμφωνίες που θα συνάπτονται σε ισότιμη βάση».

Θεωρεί δε ότι όλες οι «μονομερείς ενέργειες» της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την ΑΟΖοι οποίες έχουν συναφθεί ή συνεχίζονται με τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου,όπως και παρόμοιες συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν «είναι άκυρε».

Η κατοχική διοίκηση προειδοποιεί ότι «έχει τη βούληση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα τόσο στις παράκτιες ζώνες της όσο και σε όλα τα θέματα που αφορούν τα κοινά δικαιώματα του τουρκικού λαού της Κύπρου σε ολόκληρο το νησί και δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα πολιτικά, διπλωματικά και τεχνικά μέτρα ενάντια σε κάθε είδους επίθεση στα ίσα δικαιώματά της επί των φυσικών πόρων».

«Μονομερείς ενέργειες»

Προχωρά δε όπως και η ανακοίνωση της Άγκυρας, σε έκκληση προς «τη διεθνή κοινότητα να μην υποστηρίξει τις μονομερείς ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς πλευράς που εντείνουν τις εντάσεις στην περιοχή και καλούμε τα ενδιαφερόμενα κράτη να μην νομιμοποιούν συμφωνίες που γίνονται χωρίς τη συναίνεση των δύο πλευρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες του κυπριακού ζητήματος».

Κατλήγοντας η κατοχική διοίκηση δηλώνει πως με την υποστήριξη της «Μητέρας Τουρκίας θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, ενώ θα συνεχίσει να ενεργεί με την πεποίθηση ότι η συνεργασία και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι δυνατές μόνο με σεβασμό στα κεκτημένα δικαιώματα και διάλογο».