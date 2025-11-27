newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Η επικαιροποιημένη συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου και τα μηνύματα που στέλνει
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 09:43

Η επικαιροποιημένη συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου και τα μηνύματα που στέλνει

Τι σημαίνει η υπογραφή της συμφωνίας Κύπρου – Λιβάνου σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ως μία μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώνουν διπλωμάτες την υπογραφή της επικαιροποιημένης συμφωνίας Κύπρου – Λιβάνου για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Μία επιτυχία που συνίσταται κατ’ αρχήν στο ότι η Λευκωσία κατάφερε να υπογράψει τελικά με το Λίβανο, κάμπτοντας τις όποιες αναστολές που υπήρχαν στη Βηρυττό και λόγω Τουρκίας και να στείλει τα δικά της μηνύματα στην Άγκυρα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας.

Όπως τόνιζαν διπλωμάτες στο in η Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να αξιοποιεί στην περίπτωση του Λιβάνου τις νέες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με την ήττα της Χεζμπολάχ και την ισχυροποίηση του ρόλου του Ισραήλ. Αλλά και με την ενίσχυση των δεσμών ΗΠΑ – Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τονίζουν δε στο in ότι η συμφωνία με το Λίβανο έχει τη δική της αξία, τόσο όσον αφορά πιθανά κοιτάσματα και την εκμετάλλευση τους στην περιοχή, όσο και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Κυπριακό

Σημειώνουν ωστόσο ότι αυτές οι ισορροπίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και ως προς τη λύση του Κυπριακού, ώστε η μπάλα να μην περάσει στο γήπεδο της Τουρκίας και να μην βρεθεί η Λευκωσία να απολογείται για μία ακόμα ήττα που θα μετρήσει πολλαπλάσια για την Άγκυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία αναμένεται.

Το ιστορικό της συμφωνίας

Η υπογραφή ωστόσο της αναθεωρημένης συμφωνίας για οριοθέτηση ΑΟΖ Κυπριακής Δημοκρατίας – Λιβάνου δεν είναι κάτι νέο.

Πρόκειται για μία συμφωνία που αποτελούσε εκκρεμότητα σχεδόν 20 ετών.

Η συμφωνία στηρίζεται στη βάση της Μέσης Γραμμής που είναι και η διαχρονική θέση της Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου Λιβάνου, υπεγράφη το 2007, χωρίς ωστόσο να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, για λόγους που αποδίδονταν σε εσωτερικά ζητήματα της Βηρυτού. Με την Άγκυρα να προβάλει αντιδράσεις διαχρονικά και να προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες αποτρέποντας την συμφωνία. Ακολούθησε η συμφωνία οριοθέτησης Κύπρου – Ισραήλ το 2010, με το Λίβανο να υποστηρίζει ότι έχασε θαλάσσια έκταση η οποία είχε να κάνει με την διαφορά Βηρυτού – Τελ Αβίβ.

Η διαφορά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο επιλύθηκε το 2022 με μία συμφωνία που χαρακτηρίστηκε ιστορική και έγινε με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η εκλογή Αούν

Η εκλογή του Ζοζέφ Αούν στην προεδρία του Λιβάνου είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις με τη Λευκωσία κα φτάνοντας στο Σεπτέμβριο του 2025 να καταλήξουν στο αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο και επικύρωσαν τα υπουργικά συμβούλια των δύο χωρών τον Οκτώβριο.

Ενισχύει τη σταθερότητα

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις του ανέφερε πως η συμφωνία με το Λίβανο «ενισχύει ουσιαστικά τις προοπτικές συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η Ενέργεια και οι Υποδομές. Παρέχει παράλληλα την αναγκαία νομική και οικονομική βεβαιότητα και ασφάλεια σε δυνητικούς επενδυτές, ενισχύοντας την ίδια στιγμή την προσπάθεια των δύο χωρών για περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών μας προγραμμάτων».

Ενώ τόνισε ότι ενισχύει τις προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των πολιτών, αλλά και την προοπτική της περιοχής να λειτουργήσει ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Χριστοδουλίδη, με τη συμφωνία της 26ης Νοεμβρίου «Κύπρος και Λίβανος, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και φυσικά των σχέσεων καλής γειτονίας, συνεχίζουν να επενδύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού. Συνεχίζουν να επενδύουν στην προώθηση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής».

Με το βλέμμα και στη συνεργασία Λιβάνου – ΕΕ

Ο Αούν από την πλευρά του μίλησε για τις δυνατότητες ερευνών για κοιτάσματα που ανοίγονται και την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως ο Λίβανος περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, «ώστε να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς επαφής και συνεργασίας μας με την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή μας ατζέντα περιλαμβάνει πολύ σημαντικά ορόσημα, με κορυφαίο το υπό διαμόρφωση σχέδιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ελπίζουμε ειλικρινά να υπογράψουμε κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας στην Ένωση».

Την ίδια στιγμή ωστόσο διπλωμάτες υπογραμμίζουν πως η συγκυρία θα πρέπει να αξιοποιηθεί και σε βήματα στο Κυπριακό και όχι η Λευκωσία και αντίστοιχα η Αθήνα να περιοριστούν σε κινήσεις που απλά θα είναι σαν να «κλωτσάς ένα τενεκεδάκι πιο πέρα».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Χονγκ Κονγκ: Εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τη φωτιά σε ουρανοξύστες – Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»
Κόλαση 27.11.25

Εκατοντάδες αγνοούνται μετά τη φωτιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»

Οι Αρχές ερευνούν αν οι σκαλωσιές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αστραπιαία «κάθετη» εξάπλωση της φωτιάς στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 44 ανθρώπους

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» ενέργεια την ένοπλη επίθεση στους εθνοφρουρούς και κατηγορεί τον Μπάιντεν
Ουάσιγκτον 27.11.25

«Τρομοκρατική» για τον Τραμπ η επίθεση στους εθνοφρουρούς, με ευθύνη του... Μπάιντεν

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική την επίθεση στους εθνοφρουρούς και τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 27.11.25

Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ήταν θυμωμένος με την Ιαπωνία και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην Ιαπωνία να πέσουν οι τόνοι σε οτιδήποτε αφορά την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
