Η Ελλάδα προχωρά άμεσα στην αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων στο Λίβανο

Ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες δίνει η Αθήνα και δη με κράτη τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην δημιουργία ενός διαφορετικού τοπίου γεωπολιτικών συμμαχιών, όπως ο Λίβανος.

Αυτό φάνηκε και στη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας με τον λιβανέζο ομόλογο του Μισέλ Μενάσα.

Περιφερειακά θέματα ασφαλείας αλλά και η συνδρομή της Ελλάδας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, ήταν στην ατζέντα των δύο Υπουργών Εθνικής Άμυνας, με το Δένδια να υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία και αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την Ελλάδα.

Σε συνέχεια των επισκέψεών μου στον Λίβανο, υποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου κ. Michel Menassa. Εστιάσαμε σε περιφερειακά θέματα ασφαλείας καθώς και στη συνδρομή της Ελλάδας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Δένδιας για Χριστιανικούς πληθυσμούς

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας η Ελλάδα έχει «καταδικάσει κάθε πράξη βίας που στρέφεται κατά της θρησκευτικής ελευθέριας στη Μέση Ανατολή και έχουμε εκδηλώσει την υποστήριξή μας στις χριστιανικές κοινότητες, όπως και έχουμε δηλώσει την άποψή μας για την προστασία όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή».

Τόνισε δε ότι «οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μειονοτική ομάδα, είναι αυτόχθονες πληθυσμοί, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής συνέχειας και του κοινωνικού ιστού τόσο στον Λίβανο όσο και στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» και πρόσθεσε ότι η Αθήνα υποστηρίζει σταθερά τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία.

Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη Μενάσα στην Αθήνα ακολουθεί δύο επισκέψεις Δένδια που είχαν προηγηθεί καθώς και την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λίβανο.

Ο Λίβανος γίνεται χώρα ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας

Ο Δένδιας χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την επιτυχία της προσπάθειας του Προέδρου Αούν ώστε ο Λίβανος «να μετατραπεί σε μια χώρα γεμάτη ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία» ενώ τόνισε ότι σημαντική είναι και η έμφαση που δίνει η Βηρυτός στην ενίσχυση των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και του αφοπλισμού ομάδων που «αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας για τον Λίβανο».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στην προσπάθειά σας για να δημιουργήσετε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας στη χώρα και έχει συμφωνήσει σε αυτό το πλαίσιο να χαρίσει στον Λίβανο μια σειρά από τεθωρακισμένα οχήματα, όπως επίσης και οχήματα μεταφοράς. Οχήματα τα οποία θα μεταφέρει στο Λίβανο ελληνικό αρματαγωγό ις αμέσως προσεχείς μέρες.

Στην ατζέντα ήταν επίσης η συνέχιση του προγράμματος συνεργασίας με τις ελληνικές Στρατιωτικές Ακαδημίες, με το Δένδια να σημειώνει ότι «είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε Αξιωματικούς των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων που εσείς επιθυμείτε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δένδιας και στην προσπάθεια της Ελλάδας και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής της UNIFIL, ενώ χαιρέτισε την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου του Λιβάνου για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ του Λιβάνου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα αξιόπιστος φίλος του Λιβάνου

Ο Μενάσα από την πλευρά του χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα διαρκή ειλικρινή και αξιόπιστο φίλο, «ένα έθνος που καθοδηγείται από αισθήματα δικαιοσύνης και ισότητας. Ένας σταθερός υπερασπιστής των ορθών, ένας πιστός υποστηρικτής των νόμιμων υποθέσεων».

Όπως είπε «η βοήθεια που παρέχετε σήμερα στον Λίβανο αντικατοπτρίζει τη διαρκή σας δέσμευση προς τη χώρα μας και επιβεβαιώνει τη δύναμη της φιλίας που ενώνει την Ελλάδα και τον Λίβανο».

Σημείωσε τα προβλήματα απου αντιμετωπίζει ο Λίβανος τις προκλήσεις αλλά και τα προβλήματα στην οικονομία.

Σύμφωνα με τον Μενάσα «ο Λίβανος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εντονες οικονομικές πιέσεις και να αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις ασφάλειας. Κ όμως οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λίβανου παραμένουν ακλόνητες, πιστές, θαρραλέες και αποφασισμένες να υπερασπιστούν τον λαό μας, τη γη μας και την κυριαρχία μας. Οι πόροι μας μπορεί να είναι περιορισμένοι, αλλά η αποφασιστικότητά μας δεν γνωρίζει όρια. Μέσα από τη φιλία και την υποστήριξή σας, αντλούμε ελπίδες και δύναμη».

Σε ό,τι δε αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ από την κυβέρνηση του Λιβάνου με την Κύπρο, ο Υπουργός Άμυνας του Λιβάνου είπε ότι «αυτό βασίζεται πάνω στη φιλία που υπάρχει ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα».

Ποιοι συμμετείχαν στην συνάντηση

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) Ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής.

Από την πλευρά του Λιβάνου, συμμετείχαν ο Επιθεωρητής Στρατού Υποστράτηγος Fadi Makhoul (Φέντι Μαχούλ), o Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου Ταξίαρχος Gerges Al Ghazzi (Γκίργκις Αλ Γάζι), ο Πρέσβης του Λιβάνου στην Αθήνα Κενζ Ελ Χατζάλ (Kenj El Hajal) και ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου για θέματα Προσωπικού Ταξίαρχος Omar Mjalled (Ομάρ Μιτζάλετ).