Το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Champions League το βράδυ της Τετάρτης, έστειλε το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης.
Στο ψηλότερο βάθρο της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA το βράδυ της Τετάρτης, με τη μετάδοση της συναρπαστικής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.
Ο αγώνας, σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού, καθήλωσε τους τηλεθεατές και χάρισε στο MEGA σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση με 28,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό για τουλάχιστον 15 ποσοστιαίες μονάδες. Η αθλητική βραδιά κατέγραψε πρωτιά με 27,7% στο σύνολο του κοινού, ενώ η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.
Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του αγώνα και σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου σημείωσε ποσοστό 45,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μεγάλου καναλιού στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Μετά τη λήξη του αγώνα, οι τηλεθεατές παρέμειναν συντονισμένοι στο MEGA για το Post Game από το στούντιο που στήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Περπερίδη. Με πλούσιο ρεπορτάζ και δυνατές αναλύσεις, η εκπομπή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και διατήρησε την πρωτιά στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,4%.
Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού του με τους φίλους της στρογγυλής θεάς για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, με τη μεγάλη μάχη Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League.
