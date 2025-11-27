newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Νοεμβρίου 2025 | 12:48

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Το συνολικό καταβληθέν τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ – Τι δήλωσαν Μεγάλου, Μαζαράκης

Spotlight

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό καταβληθέν τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 9,99% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής το απέκτησε η Πειραιώς από την Εθνική Τράπεζα έναντι 62,4 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτής της συναλλαγής η τελευταία ενίσχυσε περαιτέρω το δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας (CET1) κατά 10 μονάδες βάσης.

Η συμφωνία

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς FinancialHoldings αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο 19% στο τέλος 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2.

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του Ομίλου, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων του, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της χώρας μας, και η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Παρέχει τις υπηρεσίε της σε 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες, προσφέροντας όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, με μερίδιο αγοράς 14,6% (18,3% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και 11,3% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με €850εκατ. Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (“GWP”), το 2024.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού €4,1 δισ. και ίδια κεφάλαια €0,4δισ. Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €14,8εκατ, ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα €30 εκατ. Έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) 188% το 2024, υψηλότερο από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο CEO της Πειραιώς

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή: «Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Εθνική Ασφαλιστική, όχι μόνο διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας. Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

Ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε για τη Συναλλαγή: «Η εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την Εθνική Ασφαλιστική. Ενώνονταςτις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο, ανοίγονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους. Μαζί, οικοδομούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καινοτόμο οικοσύστημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής ως σημαντικού και αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θα παράγει μακροπρόθεσμη αξία για τον μέτοχό μας.» Σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή ήταν η UBS Europe SE (χρηματοοικονομικός σύμβουλος), η Milliman (αναλογιστικός σύμβουλος) και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή.

Πηγή: ot.gr

EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συλλογικές Συμβάσεις: Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων
Το θεσμικό πλαίσιο 27.11.25

Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις

Οι όροι για τις συλλογικές συμβάσεις που διευκολύνουν τόσο τη σύναψη όσο και την επέκτασή τους - Τα εμπόδια των μνημονιακών νόμων που αίρονται μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φόρος κληρονομιάς: Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25

Οδηγός για τον φόρο κληρονομιάς - Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις - απαντήσεις που αφορούν αλλαγές και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το πώς υπολογίζεται ο φόρος κληρονομιάς για όσους αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
