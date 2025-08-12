newspaper
12.08.2025 | 13:11
Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Αυγούστου 2025 | 10:51

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Το πράσινο φως για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς έδωσε η η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι αναφορικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

«Συνεπώς, σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις», υπογραμμίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Στις 11 Αυγούστου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 888/2025 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την Τράπεζα Πειραιώς επί της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό και συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας. Η Εθνική Ασφαλιστική, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τελεί υπό τον έμμεσο έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., λειτουργεί ως ασφαλιστική επιχείρηση πολλαπλών κλάδων και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συγκέντρωση αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παροχής ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζωής και ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, όσο και την αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ευρύτερα τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης συνελέγησαν στοιχεία από είκοσι επιχειρήσεις (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς και από τους αρμόδιους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, καθώς και ότι τα κανάλια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συναλλαγή, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς σε οριζόντιο όσο ή/και κάθετο επίπεδο. Περαιτέρω, από τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε ότι η συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό ούτε στις αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά.

Αναφορικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Συνεπώς, σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Η συμφωνία

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε ανακοινώσει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC με αποτίμηση 600 εκατ. ευρώ. Το τίμημα που θα καταβληθεί θα είναι χαμηλότερο κατά 10,5% ή 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη δεσμευτική προσφορά που είχε υποβάλει ο συστημικός όμιλος στις αρχές Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα αντιστοιχεί στα 600 εκατ. ευρώ για το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Σύμφωνα με την τράπεζα Πειραιώς, η Συναλλαγή αυξάνει τα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 5% και την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, αυξάνει την παραγωγή προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού κόστους.

Η κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς

Με βάση τα παραπάνω, και συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για ετήσια διανομή 50% από τα κέρδη του 2025 και εφεξής, η proforma συνολική κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 18,5% για το 2025, ενώ αναμένεται να φθάσει περίπου σε επίπεδο 19,5% έως το 2027 και περίπου 20% έως το 2028.

Η επίπτωση αυτή μεταφράζεται σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με ασφαλές απόθεμα έναντι της σύστασης Πυλώνα 2 περίπου 250 μονάδων βάσης το 2025, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης ως το 2027 και να προσεγγίσει τις 400 μονάδες βάσης ως το 2028. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης CET1 της Πειραιώς αναμένεται να διατηρηθεί σε επίπεδο 13% και πάνω.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού 4 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 0,4 δισ. ευρώ το 2023.

Τι φέρνει η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς

Αναμφίβολα ανατροπή στο χάρτη της ελληνικής τραπεζοασφαλιστικής αγοράς φέρνει η συμφωνία μεταξύ του CVC και της Πειραιώς για την εξαγορά του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη δεύτερη, την οποία κατά πάσα βεβαιότητα θα ακολουθήσει η απόκτηση και του υπόλοιπου 9,99% από την Εθνική Τράπεζα.

Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή ο συστημικός όμιλος έναντι 600 εκατ. ευρώ, διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό του μοντέλο, αυξάνοντας το μερίδιο των προμηθειών επί της οργανικής κερδοφορίας στη ζώνη του 28% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 25%.

Πρόκειται για επίπεδα αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού όρου, εξέλιξη που θα συμβάλλει καθοριστικά στην άμβλυνση των αναπόφευκτων πιέσεων που θα ασκηθούν στο έντοκο εισόδημα από τη μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς της στόχους, η Πειραιώς μετά την εξαγορά της ασφαλιστικής, θα αυξήσει το καθαρό της αποτέλεσμα κατά 5% και την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων της κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 14% το 2026, στο 14,5% το 2027 και στο 15% το 2028.

Κι αυτό χωρίς να μεταβληθεί το προβλεπόμενο ποσοστό διανομής των καθαρών κερδών προς τους μετόχους (50%) και με τη διατήρηση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων σε υψηλά επίπεδα.

Υπάρχει δε η προοπτική η επίπτωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από τη συγκεκριμένη συναλλαγή να είναι πιο χαμηλή, εφόσον επιτευχθεί η ταξινόμηση της Πειραιώς ως χρηματοοικονομικού ομίλου για εποπτικούς σκοπούς, με την εφαρμογή του δανέζικου συμβιβασμού. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν κεφάλαια που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο κάποιας νέας εξαγοράς.

Πηγή: ot.gr

