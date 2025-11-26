sports betsson
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πάφος – Μονακό 2-2: Λύτρωση στο φινάλε για την κυπριακή ομάδα
Ποδόσφαιρο 26 Νοεμβρίου 2025 | 21:51

Πάφος – Μονακό 2-2: Λύτρωση στο φινάλε για την κυπριακή ομάδα

Η Πάφος πήρε σημαντικό βαθμό κόντρα στην Μονακό, ισοφαρίζοντας στο 88' με αυτογκόλ του Σαλισού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Η Πάφος έμεινε «όρθια» στο παιχνίδι με την Μονακό, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς η κυπριακή ομάδα πήρε την ισοπαλία (2-2), ισοφαρίζοντας με αυτογκόλ στο 88′.

Έτσι μετά την ισοπαλία στο σημερινό παιχνίδι, η Πάφος έχει έξι βαθμούς, όσους και οι Μονεγάσκοι.

Η Μονακό είχε καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι, καθώς κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Μιναμίνο ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 , ενώ η Πάφος είχε δοκάρι με τον Άντερσον δύο λεπτά αργότερα. Τελικά η κυπριακή ομάδα κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση (1-1), με σκόρερ τον Νταβίντ Λουίζ στο 18’.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ σκόραρε μ’ εντυπωσιακή κεφαλιά κι έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στο Champions League.

Ο Λουίζ βρήκε δίχτυα σε ηλικία 38 ετών και 218 ημερών, ενώ το ρεκόρ έχει ο Πέπε, ο οποίος είχε σκοράρει σε ηλικία 40 ετών και 290 ημερών.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου όμως βρήκε και δεύτερο γκολ, με σκόρερ αυτή την φορά τον Μπαλογκάν στο 26’ και πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο παιχνίδι (1-2).

Ο επιθετικός των Μονεγάσκων εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα της Πάφου, Μιχαήλ κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να γίνονται απειλητικοί με τον Μπαλογκάν, αλλά μετά το 55′ και η κυπριακή ομάδα πίεσε ψάχνοντας για το γκολ της ισοφάρισης.

Ειδικά μετά το 70′ οι γηπεδούχοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να ισοφαρίσουν και δημιούργησαν καλές ευκαιρίες για να κάνουν το 2-2, πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο τους στο 88′.

Η πίεση των παικτών της Πάφου απέφερε καρπούς και το 2-2 έγινε με αυτογκόλ του Σαλισού, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Το «κλειδί» του ματς:

Οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής της Πάφου βοήθησαν σημαντικά την κυπριακή ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Άλλαξε το ματς:

Η επιμονή των παικτών της Πάφου, οι οποίοι πίεσαν πολύ τους Μονεγάσκους για ν’ αποφύγουν την ήττα και τα κατάφεραν.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Σαλισού έβαλε αυτογκόλ στο 88′ και το λάθος του κόστισε ακριβά στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ιβάν Κρούζλιακ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 88′ εξετάστηκε στο VAR φάση για πέναλτι υπέρ της κυπριακής ομάδας αλλά δεν καταλογίστηκε παράβαση.

Σκόρερ: Νταβίντ Λουίζ 18′, Σαλισού 88′ (αυτογκόλ) – Μιναμίνο 5’, Μπαλογκάν 26’

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Λουίζ, Λουκάσεν, Γκολντάρ (46’ Λάνγκα), Μπρούνο, Κίνα (57’ Ζαζά), Όρσιτς, Σούνιτς, Ντράγκομιρ (79′ Ντιματά), Πέπε, Άντερσον (69’ Μπασουαμίνα).

ΜΟΝΑΚΟ: Χραντέτσκι, Ενρίκε, Βάντερσον (77′ Κέλερ), Σαλισού, Τέζε, Καμαρά (65’ Κουλιμπαλί), Ζακάρια, Μιναμίνο (77′ Φατί), Ακλιούς, Γκολόβιν (65’ Μισάν), Μπαλογκάν.

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Η Πάφος θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γιουβέντους (10/12) ενώ η Μονακό θα φιλοξενήσει στις 9/12 την Γαλατά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)

Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Champions League 26.11.25

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)

Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
Champions League 26.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
Champions League 26.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 26.11.25

LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Champions League 26.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
H στιγμή μετά τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ – Τι έγραψε ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 26.11.25

H στιγμή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς εναντίον μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ - Τι έγραψε ο Τραμπ

Ο Τραμπ προέβη σε ανάρτηση για τους πυροβολισμούς, την ώρα που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την στιγμή αμέσως μετά την επίθεση εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)

Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Champions League 26.11.25

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)

Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
Champions League 26.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο