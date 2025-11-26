Πάφος – Μονακό 2-2: Λύτρωση στο φινάλε για την κυπριακή ομάδα

Η Πάφος έμεινε «όρθια» στο παιχνίδι με την Μονακό, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς η κυπριακή ομάδα πήρε την ισοπαλία (2-2), ισοφαρίζοντας με αυτογκόλ στο 88′.

Έτσι μετά την ισοπαλία στο σημερινό παιχνίδι, η Πάφος έχει έξι βαθμούς, όσους και οι Μονεγάσκοι.

Η Μονακό είχε καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι, καθώς κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Μιναμίνο ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 , ενώ η Πάφος είχε δοκάρι με τον Άντερσον δύο λεπτά αργότερα. Τελικά η κυπριακή ομάδα κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση (1-1), με σκόρερ τον Νταβίντ Λουίζ στο 18’.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ σκόραρε μ’ εντυπωσιακή κεφαλιά κι έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στο Champions League.

Ο Λουίζ βρήκε δίχτυα σε ηλικία 38 ετών και 218 ημερών, ενώ το ρεκόρ έχει ο Πέπε, ο οποίος είχε σκοράρει σε ηλικία 40 ετών και 290 ημερών.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου όμως βρήκε και δεύτερο γκολ, με σκόρερ αυτή την φορά τον Μπαλογκάν στο 26’ και πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο παιχνίδι (1-2).

Ο επιθετικός των Μονεγάσκων εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα της Πάφου, Μιχαήλ κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να γίνονται απειλητικοί με τον Μπαλογκάν, αλλά μετά το 55′ και η κυπριακή ομάδα πίεσε ψάχνοντας για το γκολ της ισοφάρισης.

Ειδικά μετά το 70′ οι γηπεδούχοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να ισοφαρίσουν και δημιούργησαν καλές ευκαιρίες για να κάνουν το 2-2, πετυχαίνοντας τελικά τον στόχο τους στο 88′.

Η πίεση των παικτών της Πάφου απέφερε καρπούς και το 2-2 έγινε με αυτογκόλ του Σαλισού, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Το «κλειδί» του ματς:

Οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής της Πάφου βοήθησαν σημαντικά την κυπριακή ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Άλλαξε το ματς:

Η επιμονή των παικτών της Πάφου, οι οποίοι πίεσαν πολύ τους Μονεγάσκους για ν’ αποφύγουν την ήττα και τα κατάφεραν.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Σαλισού έβαλε αυτογκόλ στο 88′ και το λάθος του κόστισε ακριβά στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ιβάν Κρούζλιακ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 88′ εξετάστηκε στο VAR φάση για πέναλτι υπέρ της κυπριακής ομάδας αλλά δεν καταλογίστηκε παράβαση.

Σκόρερ: Νταβίντ Λουίζ 18′, Σαλισού 88′ (αυτογκόλ) – Μιναμίνο 5’, Μπαλογκάν 26’

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Λουίζ, Λουκάσεν, Γκολντάρ (46’ Λάνγκα), Μπρούνο, Κίνα (57’ Ζαζά), Όρσιτς, Σούνιτς, Ντράγκομιρ (79′ Ντιματά), Πέπε, Άντερσον (69’ Μπασουαμίνα).

ΜΟΝΑΚΟ: Χραντέτσκι, Ενρίκε, Βάντερσον (77′ Κέλερ), Σαλισού, Τέζε, Καμαρά (65’ Κουλιμπαλί), Ζακάρια, Μιναμίνο (77′ Φατί), Ακλιούς, Γκολόβιν (65’ Μισάν), Μπαλογκάν.

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Η Πάφος θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γιουβέντους (10/12) ενώ η Μονακό θα φιλοξενήσει στις 9/12 την Γαλατά.