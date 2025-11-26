Ολυμπιακός – Ρεάλ: Οι Μαδριλένοι έχουν δοκάρι με τον Τσουαμενί (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Τσικίνιο, αλλά οι Ισπανοί γύρισαν το ματς με τρία γκολ του Εμπαπέ. Στο 36ο λεπτό οι Μαδριλένοι είχαν και δοκάρι με τον Τσουαμενί.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τζολάκη.

Δείτε τη φάση με το δοκάρι του Ορελιέν Τσουαμενί