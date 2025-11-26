Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών από τις 10:00 έως και τις 17:00 και τις δύο μέρες, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Συγγρού και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, περιοχής δήμου Αθηναίων, στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.
«Οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί»
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Αταμάν: «Ο Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα με τη Βοσνία»
- ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Σε δημοπρασία βγαίνει φιάλη Dom Perignon από το γάμο του Καρόλου Γ’ και της Νταϊάνα – H τιμή που ενδέχεται να αγγίξει
- Τι προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Γερμανία για φόρους και συντάξεις
- Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς»
- Ιωάννης Βελισσαρίου: Ο πλέον ζηλευτός θάνατος
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις