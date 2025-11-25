Θα κερδίσει ξανά ο Αδόλφος Χίτλερ τις εκλογές στη Ναμίμπια;

Στη νοτιοδυτική αφρικανική χώρα της Ναμίμπια, ένας πολιτικός με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα, 59 ετών, ετοιμάζεται να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στις τοπικές εκλογές της περιφέρειας Οσάνα, διατηρώντας την έδρα του στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η πρώτη του εκλογική νίκη το 2020, όταν έλαβε το 85% των ψήφων, είχε τραβήξει την παγκόσμια προσοχή λόγω του διαβόητου ονόματός του.

Πώς προέκυψε το ατυχές όνομα

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι γονείς του δεν γνώριζαν τη σύνδεση του ονόματος με τον ναζιστή ηγέτη της Γερμανίας όταν τον βάφτισαν.

«Ως παιδί, το θεωρούσα ένα απολύτως φυσιολογικό όνομα. Μόνο όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά», δήλωσε ο Ουουνόνα στη γερμανική εφημερίδα Bild.

🇳🇦 Adolf Hitler may win tomorrow’s upcoming elections in Namibia The 59-year-old Namibian politician was first elected in 2020 with a large margin in the Omupanda constituency, receiving 85% of the vote. Adolf Hitler Uunona represents the South West Africa People’s… pic.twitter.com/pu2gogoV30 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Παρά την προφανή ιστορική σύνδεση, ο πολιτικός επιμένει ότι δεν θα αλλάξει το όνομά του, ενώ δημόσια συνήθως χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα. Η σύζυγός του τον αποκαλεί απλώς Αδόλφο.

Η Ναμίμπια, πρώην γερμανική αποικία, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή γερμανική κληρονομιά στα τοπωνύμια, στα ονόματα δρόμων και στα τοπικά αξιοθέατα. Από το 1884 έως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν γνωστή ως Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική και αργότερα πέρασε υπό διοίκηση της Ένωσης της Νότιας Αφρικής, ενώ το 1968 πήρε την ανεξαρτησία της με το όνομα Ναμίμπια.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των τοπικών φυλών Herero και Nama (1904-1908), περίπου 75.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις γερμανικές δυνάμεις. Το 2019, η γερμανική κυβέρνηση αναγνώρισε την ευθύνη της για τα αποικιακά εγκλήματα, αλλά η Ναμίμπια απέρριψε την προτεινόμενη αποζημίωση.

Η παράδοση των γερμανικών ονομάτων στη Ναμίμπια εξηγεί γιατί το όνομα Αδόλφος δεν είναι ασυνήθιστο στη χώρα, αν και η διεθνής προσοχή το έχει μετατρέψει σε παγκόσμιο θέμα.

Με ισχυρή εκλογική στήριξη και αφοσίωση στην τοπική κοινότητα, ο Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα συνεχίζει την πολιτική του πορεία, χωρίς να αφήνει το διαβόητο όνομά του να τον καθορίσει.