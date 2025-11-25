newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Θα κερδίσει ξανά ο Αδόλφος Χίτλερ τις εκλογές στη Ναμίμπια;
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 20:25

Θα κερδίσει ξανά ο Αδόλφος Χίτλερ τις εκλογές στη Ναμίμπια;

Με ισχυρή εκλογική στήριξη και αφοσίωση στην τοπική κοινότητα, ο Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα συνεχίζει την πολιτική του πορεία

Spotlight

Στη νοτιοδυτική αφρικανική χώρα της Ναμίμπια, ένας πολιτικός με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα, 59 ετών, ετοιμάζεται να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στις τοπικές εκλογές της περιφέρειας Οσάνα, διατηρώντας την έδρα του στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η πρώτη του εκλογική νίκη το 2020, όταν έλαβε το 85% των ψήφων, είχε τραβήξει την παγκόσμια προσοχή λόγω του διαβόητου ονόματός του.

Πώς προέκυψε το ατυχές όνομα

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι γονείς του δεν γνώριζαν τη σύνδεση του ονόματος με τον ναζιστή ηγέτη της Γερμανίας όταν τον βάφτισαν.

«Ως παιδί, το θεωρούσα ένα απολύτως φυσιολογικό όνομα. Μόνο όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά», δήλωσε ο Ουουνόνα στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Παρά την προφανή ιστορική σύνδεση, ο πολιτικός επιμένει ότι δεν θα αλλάξει το όνομά του, ενώ δημόσια συνήθως χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα. Η σύζυγός του τον αποκαλεί απλώς Αδόλφο.

Η Ναμίμπια, πρώην γερμανική αποικία, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή γερμανική κληρονομιά στα τοπωνύμια, στα ονόματα δρόμων και στα τοπικά αξιοθέατα. Από το 1884 έως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν γνωστή ως Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική και αργότερα πέρασε υπό διοίκηση της Ένωσης της Νότιας Αφρικής, ενώ το 1968 πήρε την ανεξαρτησία της με το όνομα Ναμίμπια.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των τοπικών φυλών Herero και Nama (1904-1908), περίπου 75.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις γερμανικές δυνάμεις. Το 2019, η γερμανική κυβέρνηση αναγνώρισε την ευθύνη της για τα αποικιακά εγκλήματα, αλλά η Ναμίμπια απέρριψε την προτεινόμενη αποζημίωση.

Η παράδοση των γερμανικών ονομάτων στη Ναμίμπια εξηγεί γιατί το όνομα Αδόλφος δεν είναι ασυνήθιστο στη χώρα, αν και η διεθνής προσοχή το έχει μετατρέψει σε παγκόσμιο θέμα.

Με ισχυρή εκλογική στήριξη και αφοσίωση στην τοπική κοινότητα, ο Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα συνεχίζει την πολιτική του πορεία, χωρίς να αφήνει το διαβόητο όνομά του να τον καθορίσει.

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

Business
ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή
Παζάρια 25.11.25

Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή

Η ακροδεξιά ομάδα των Πατριωτών κατέστησε σαφές προς το ΕΛΚ ότι θα στήριζε τη νέα υποψηφιότητα της Ρομπέρτα Μέτσολα. Και ζητά για αντάλλαγμα δύο θέσεις αντιπροέδρων και ενός κοσμήτορα στο Προεδρείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Κόσμος 25.11.25

Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»
Διαπραγματεύσεις 25.11.25 Upd: 17:53

Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος
Δηλώσεις στο CBS 25.11.25

«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος - Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ
Εντολές άνωθεν 25.11.25

Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η υποστήριξη στον βάρβαρο θεσμό στις ΗΠΑ να οδηγούνται οι κατάδικοι στον θάνατο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, όλο και περισσότερα κελιά των φυλακών «αδειάζουν».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Νέα εξέλιξη 25.11.25

Η Χαμάς θα παραδώσει σορό ομήρου - Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
Champions League 25.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
Champions League 25.11.25

LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα

LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπαρτσελόνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σταμάτησε το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι. Εκανε την έκπληξη στο «Αλί Σαμί Γεν» και πέτυχε την δεύτερη νίκη της μετά από τρεις ήττες! Από ένα δοκάρι οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Culture Live 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι

Ο Βαλέρι δεν έπεισε τους δυο διαιτητές ότι τάχα έκαναν λάθος στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, με τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί. Οι ρέφερι εξήγησαν γιατί πήραν σωστή απόφαση

Βάιος Μπαλάφας
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Ελλάδα 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 25.11.25

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
Champions League 25.11.25

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Στα μαλακά» ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι – Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Στα «μαλακά» ο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ο’ Σέι - Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί κανονικά στην 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο Ιρλανδία - Πορτογαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
