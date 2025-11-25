Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ

Η Ρεάλ φαίνεται πως -τουλάχιστον προς ώρας- στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο! Τα τελευταία 24ωρα η κατάσταση στη Μαδρίτη είναι… έκρυθμη, αφού οι σχέσεις του Ισπανού τεχνικού με πολλούς από τους ποδοσφαιριστές τους -και δη τα… βαριά ονόματα του ρόστερ- φαίνεται πως δεν είναι οι καλύτερες.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν η «Βασίλισσα» αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (Τετάρτη 26/11) για την 5η αγωνιστική του Champions League, οι ιθύνοντες του συλλόγου θέλησαν να… ηρεμήσουν τα πνεύματα και να «βγάλουν» προς τα έξω ότι στηρίζουν τον προπονητή.

Στήριξη… άσχετα με το αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη

Αυτό ισχύει τουλάχιστον σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ της -μαδριλένικης- Marca, το οποίο αναφέρει πως η διοίκηση των «μερένχες» τάσσεται υπέρ του 44χρονου τεχνικού και πως δεν υπάρχει κανένα θέμα απομάκρυνσής του, αφού του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, ανεξάρτητα από… κάθε αποτέλεσμα της ομάδας στο Φάληρο!

Υπενθυμίζεται ότι η Ρεάλ διανύει μια από τις -σπάνιες- για την ίδια περιόδους ντεφορμαρίσματος που συνδυάζεται και με τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αφού μετρά ήδη τρία παιχνίδια χωρίς νίκη (σ.σ. ισοπαλίες με Έλτσε, Ράγιο και ήττα από τη Λίβερπουλ).