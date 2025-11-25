science
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πολιτική για το χρήμα – Λογαριασμοί από Ινδία και Κένυα επαινούν ή θάβουν τον Τραμπ στο Χ
Τεχνολογία 25 Νοεμβρίου 2025 | 11:49

Πολιτική για το χρήμα – Λογαριασμοί από Ινδία και Κένυα επαινούν ή θάβουν τον Τραμπ στο Χ

Τα παραπλανητικά προφίλ αποκαλύφθηκαν μετά την ενεργοποίηση ενός νέου εργαλείου διαφάνειας στο Χ που δείχνει την τοποθεσία των χρηστών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Δεκάδες δημοφιλείς λογαριασμοί στο Χ που σχολιάζουν θέματα της αμερικανικής πολικής σκηνή κατηγορούνται για παραπλάνηση του κοινού μετά την αποκάλυψη ότι έχουν έδρα εκτός των ΗΠΑ.

Προφίλ που προέρχονται από χώρες όπως η Ινδία και η Κένυα αποκαλύφθηκαν μετά την ενεργοποίηση ενός νέου εργαλείου διαφάνειας στο Χ που δείχνει την τοποθεσία των χρηστών.

Παραμένει ασαφές αν οι επίμαχοι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν ειδικά για τη χειραγώγηση του κοινού, όμως η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι στόχος ήταν είναι οι πληρωμές που καταβάλλει το Χ στα προφίλ με μεγάλο αριθμό προβολών, εκτιμούν ειδικοί.

Το Σάββατο, αναφέρει το BBC, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε στην πλατφόρμα του Truth Social ένα στιγμιότυπο οθόνης, στο οποίο ο λογαριασμός «TRUMP_ARMY» χαιρέτιζε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να εγκρίνει την απέλαση εγκληματιών στο Ελ Σαλβαδόρ.

Πηγή: Truth Social, X, BBC

Ο λογαριασμός έχει συγκεντρώσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους, ανάμεσά τους ένας γνωστός ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

Μόνο που η καρτέλα «Σχετικά με αυτό τον λογαριασμό» που εμφανίζεται σε κάθε προφίλ δείχνει πλέον ότι ο συγκεκριμένος ο λογαριασμός έχει έδρα στην Ινδία και έχει αλλάξει ονομασία τέσσερις φορές από τον Μάρτιο του 2022.

Το προφίλ του χρήστη έχει πλέον αλλάξει σε «Ινδός που αγαπά την Αμερική, τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Μασκ!».

Ένας άλλος λογαριασμός, με την ονομασία «IvankaNews» περιγράφει τον εαυτό του ως θαυμαστή της κόρης του Τραμπ και έχει συγκεντρώσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους. Έχει όμως έδρα στη Νιγηρία και έχει αλλάξει όνομα 11 φορές από το 2010, σύμφωνα με το Χ.

Πηγή: X, BBC

Μετά την αποκάλυψη της γεωγραφικής του θέσης, ο λογαριασμός πόσταρε το μήνυμα «Κάποιοι από εμάς που ζούμε εκτός ΗΠΑ υποστηρίζουμε αληθινά το κίνημα του Προέδρου Τραμπ».

Το BBC εντόπισε ωστόσο και αντίστοιχους λογαριασμούς κατά του Τραμπ. Παράδειγμα είναι ο ιδιοκτήτης ενός προφίλ με 52.000 ακολούθους που καμαρώνει ότι είναι «περήφανος Δημοκράτης» και «επαγγελματίας κυνηγός του του MAGA».

Το προφίλ διαγράφηκε μετά την αποκάλυψη ότι έχει έδρα στην Κένυα.

Το φαινόμενο φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, έστω και σε πιο περιορισμένες διαστάσεις. Το BBC εντόπισε λογαριασμούς από το Ιράν που υποστήριζαν ότι προέρχονταν από τη Σκωτία και αναρτούσαν μηνύματα υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας.

Για μια χούφτα δολάρια

Πολλοί από τους παραπλανητικούς λογαριασμούς εμφανίζουν το «μπλε τικ» του Χ, κάτι που σημαίνει ότι είναι συνδρομητές της υπηρεσίας Premium του Χ και μπορούν να κερδίζουν χρήματα αν έχουν αρκετή απήχηση.

Οι χρήστες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα αμοιβών, όπως το να έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές σε ένα τρίμηνο και να περάσουν τον έλεγχο ταυτοποίησης.

Παλαιότερα, το μπλε τικ ήταν διαθέσιμο μόνο σε πιστοποιημένα προφίλ. Τώρα, όμως, είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε πληρώνει συνδρομή.

Όσον αφορά τα κίνητρα των επίμαχων λογαριασμών, ο Ντάρεν Λίνβολ του Πανεπιστημίου Κλέμσον της Καλιφόρνια, ειδικός στην παραπληροφόρηση, εκτίμησε πως η απάντηση είναι πιθανότατα το κέρδος.

«Έχουμε λογαριασμούς που δημιουργούνται από φάρμες Τρολ ή από κυβερνήσεις, και μετά έχουμε λογαριασμούς που προσπαθούν να κερδίσουν μερικά δολάρια υποκρινόμενοι ότι είναι αμερικανικοί» είπε.

Το χρήμα είναι ένα σημαντικό κίνητρο, συμφώνησε ο Αλέξιος Νατζαρλής του Cornell Tech.

«Παρόλα αυτά, οργανωμένοι κρατικοί παράγοντες και πολιτικά κόμματα έχει διαπιστωθεί ότι αξιοποιούν λογαριασμούς-μαριονέτες ξανά και ξανά, οπότε είναι πιθανότατα ένας συνδυασμός αυτών των δύο» πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25

H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30
Περιβάλλον 22.11.25 Upd: 19:10

Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30

Συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής στην COP30 μετά την επιμονή των αραβικών χωρών να απαλειφθούν αναφορές που θα απειλούσαν την κερδοφορία τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»
Champions League 25.11.25

Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική Marca ενόψει του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει στους Ισπανούς...

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Δ’)
Language 25.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Δ’)

Η λέξη «άγος» κατά κανόνα σημαίνει μίασμα ή κατάρα (εξ ου και ο «εναγής»), αλλά μπορεί να έχει και την έννοια της καθαρτήριας θυσίας, της θυσίας που προσφέρεται προς εξαγνισμό

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο