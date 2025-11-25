Πολιτική για το χρήμα – Λογαριασμοί από Ινδία και Κένυα επαινούν ή θάβουν τον Τραμπ στο Χ

Δεκάδες δημοφιλείς λογαριασμοί στο Χ που σχολιάζουν θέματα της αμερικανικής πολικής σκηνή κατηγορούνται για παραπλάνηση του κοινού μετά την αποκάλυψη ότι έχουν έδρα εκτός των ΗΠΑ.

Προφίλ που προέρχονται από χώρες όπως η Ινδία και η Κένυα αποκαλύφθηκαν μετά την ενεργοποίηση ενός νέου εργαλείου διαφάνειας στο Χ που δείχνει την τοποθεσία των χρηστών.

Παραμένει ασαφές αν οι επίμαχοι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν ειδικά για τη χειραγώγηση του κοινού, όμως η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι στόχος ήταν είναι οι πληρωμές που καταβάλλει το Χ στα προφίλ με μεγάλο αριθμό προβολών, εκτιμούν ειδικοί.

Το Σάββατο, αναφέρει το BBC, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε στην πλατφόρμα του Truth Social ένα στιγμιότυπο οθόνης, στο οποίο ο λογαριασμός «TRUMP_ARMY» χαιρέτιζε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να εγκρίνει την απέλαση εγκληματιών στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο λογαριασμός έχει συγκεντρώσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους, ανάμεσά τους ένας γνωστός ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

Μόνο που η καρτέλα «Σχετικά με αυτό τον λογαριασμό» που εμφανίζεται σε κάθε προφίλ δείχνει πλέον ότι ο συγκεκριμένος ο λογαριασμός έχει έδρα στην Ινδία και έχει αλλάξει ονομασία τέσσερις φορές από τον Μάρτιο του 2022.

Το προφίλ του χρήστη έχει πλέον αλλάξει σε «Ινδός που αγαπά την Αμερική, τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Μασκ!».

Ένας άλλος λογαριασμός, με την ονομασία «IvankaNews» περιγράφει τον εαυτό του ως θαυμαστή της κόρης του Τραμπ και έχει συγκεντρώσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους. Έχει όμως έδρα στη Νιγηρία και έχει αλλάξει όνομα 11 φορές από το 2010, σύμφωνα με το Χ.

Μετά την αποκάλυψη της γεωγραφικής του θέσης, ο λογαριασμός πόσταρε το μήνυμα «Κάποιοι από εμάς που ζούμε εκτός ΗΠΑ υποστηρίζουμε αληθινά το κίνημα του Προέδρου Τραμπ».

Το BBC εντόπισε ωστόσο και αντίστοιχους λογαριασμούς κατά του Τραμπ. Παράδειγμα είναι ο ιδιοκτήτης ενός προφίλ με 52.000 ακολούθους που καμαρώνει ότι είναι «περήφανος Δημοκράτης» και «επαγγελματίας κυνηγός του του MAGA».

Το προφίλ διαγράφηκε μετά την αποκάλυψη ότι έχει έδρα στην Κένυα.

Το φαινόμενο φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, έστω και σε πιο περιορισμένες διαστάσεις. Το BBC εντόπισε λογαριασμούς από το Ιράν που υποστήριζαν ότι προέρχονταν από τη Σκωτία και αναρτούσαν μηνύματα υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας.

Για μια χούφτα δολάρια

Πολλοί από τους παραπλανητικούς λογαριασμούς εμφανίζουν το «μπλε τικ» του Χ, κάτι που σημαίνει ότι είναι συνδρομητές της υπηρεσίας Premium του Χ και μπορούν να κερδίζουν χρήματα αν έχουν αρκετή απήχηση.

Οι χρήστες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα αμοιβών, όπως το να έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές σε ένα τρίμηνο και να περάσουν τον έλεγχο ταυτοποίησης.

Παλαιότερα, το μπλε τικ ήταν διαθέσιμο μόνο σε πιστοποιημένα προφίλ. Τώρα, όμως, είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε πληρώνει συνδρομή.

Όσον αφορά τα κίνητρα των επίμαχων λογαριασμών, ο Ντάρεν Λίνβολ του Πανεπιστημίου Κλέμσον της Καλιφόρνια, ειδικός στην παραπληροφόρηση, εκτίμησε πως η απάντηση είναι πιθανότατα το κέρδος.

«Έχουμε λογαριασμούς που δημιουργούνται από φάρμες Τρολ ή από κυβερνήσεις, και μετά έχουμε λογαριασμούς που προσπαθούν να κερδίσουν μερικά δολάρια υποκρινόμενοι ότι είναι αμερικανικοί» είπε.

Το χρήμα είναι ένα σημαντικό κίνητρο, συμφώνησε ο Αλέξιος Νατζαρλής του Cornell Tech.

«Παρόλα αυτά, οργανωμένοι κρατικοί παράγοντες και πολιτικά κόμματα έχει διαπιστωθεί ότι αξιοποιούν λογαριασμούς-μαριονέτες ξανά και ξανά, οπότε είναι πιθανότατα ένας συνδυασμός αυτών των δύο» πρόσθεσε.