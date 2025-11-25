Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.
Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών τουριστών και διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης σημειώθηκε το απόγευμα στο Ηράκλειο στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το cretalive επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στα στενά πέριξ της πλατείας Δασκαλογιάννη, ενώ λίγο νωρίτερα βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης από άτομα που αντιτίθενται στην παρουσία του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Πέταξαν μπογιές
Όλα ξεκίνησαν στην πλατεία των Λιονταριών όταν σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ διαδηλωτών και Ισραηλινών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.
Μετά το επεισόδιο ακολούθησε μικρή πορεία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με συμμετέχοντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, άτομα που βρέθηκαν στο επεισόδιο των Λιονταριών.
Προσαγωγές
Έτσι πέριξ της πλατείας Δασκαλογιάννη αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες προσαγωγές όλων όσοι συμμετείχαν στην πορεία υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.
Οι προσαχθέντες υπολογίζονται σε περισσότερους από 15 που οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και ποιοι απ’ αυτούς έχουν εμπλοκή στο επεισόδιο.
