Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.
Προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Συγγρού, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στη Βασ. Σοφίας, στην Αμαλίας και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος.
