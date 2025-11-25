Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Το πουλόβερ Amen της αμερικανικής preppy μάρκας J Crew έχει προκαλέσει κρίση σε χιλιάδες MAGA Αμερικανούς. Από άποψη μόδας, δεν θα μπορούσε να είναι πιο αβλαβές. Έχει στρογγυλό λαιμό. Είναι φτιαγμένο από μαλλί. Έχει μοτίβο Fair Isle στο πάνω μέρος. Δεν έχει τίποτα ασύμμετρο, δεν έχει κρόσσια ή φούντες, δεν έχει σλόγκαν μπροστά, ούτε γράφει «Make America Kind Again». Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα; Πολύ απλά, το πουλόβερ είναι ροζ.

Η θύελλα ξέσπασε κάτω από ένα tweet της συντηρητικής σχολιάστριας των κοινωνικών μέσων Χουανίτα Μπρόντρικ, στο οποία ρωτούσε: «Με κοροϊδεύετε; Άντρες, θα φορούσατε αυτό το πουλόβερ των 168 δολαρίων;» Η ομόφωνη απάντηση των ακολούθων της ήταν ένα ηχηρό «όχι», και «όχι, λόγω τιμής!».

Are you kidding me?? Men, would you wear this $168 sweater? pic.twitter.com/bBZAjLBeBl — Juanita Broaddrick (@atensnut) November 17, 2025

«Είμαι άνδρας!»

«Κανένας άντρας στην οικογένειά μου δεν θα το φορούσε!» έγραψε η «MOMof DataRepublican». «Ο σύζυγός μου δεν θα χρησιμοποιούσε ούτε ροζ πετσέτα μπάνιου», διαβεβαίωσε μια άλλη. Ένας άλλος χρήστης του X ήταν ακόμη πιο παθιασμένος: «Όχι, διάολε! Είμαι άνδρας, δεν είμαι γκέι και δεν θα ντυθώ σαν Golden Girl σύντομα».

Ο Τιμ Μπέρτσετ, Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τενεσί, χαρακτήρισε το πουλόβερ «κάτι που θα φορούσε μια κοπέλα από αδελφότητα πανεπιστημίου τη δεκαετία του ’80» -μια φράση που έκρυβε περιφρόνηση, ενώ στην πραγματικότητα κουβαλούσε νοσταλγία.

Για άλλους, ήταν θέμα να επισημάνουν ποιος θα φορούσε ένα τόσο εξευτελιστικό πουλόβερ όπως αυτό. «Είμαι σίγουρος ότι θα τα δείτε αυτά στις διαμαρτυρίες κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE)», έγραψε ένας χρήστης του X, ενώ ένας άλλος είπε ότι θα το φορούσε «αν ήμουν μυστικός πράκτορας για την Κάμαλα Χάρις».

Ένας χρήστης έφτασε στο σημείο να φτιάξει με Photoshop το κεφάλι του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, πάνω στο σώμα του μοντέλου της J Crew.

Στην εποχή του Τραμπ, ωστόσο, ακόμη και αυτό μπορεί να γίνει πηγή σύγκρουσης: μια αισθητική σύγκρουση μεταξύ των παραδοσιακών συντηρητικών και της νεο-δεξιάς MAGA

Η στολή αναψυχής του κατεστημένου

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι της δεξιάς έχουν προσβληθεί τόσο πολύ από ένα ροζ πουλόβερ. Πρόκειται για μια μάρκα που παραδοσιακά ταιριάζει περισσότερο αισθητικά με την παλιομοδίτικη συντηρητική δεξιά. Είναι preppy και, στο The Kingdom of Prep: The Inside Story of the Rise and (Near) Fall of J Crew, η συγγραφέας Μάγκι Μπούλοκ περιγράφει το preppy ως «το θεμέλιο του απλού, ανεμπόδιστου, αμερικανικού» στυλ – τη στολή αναψυχής του κατεστημένου».

«Δεν αρνούμαστε ότι το ροζ έχει μια περίπλοκη και στερεοτυπική ιστορία, αλλά θα ήταν λογικό να πιστεύετε ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το είδος αναταραχής σχετικά με την ιδέα των ανδρών να το φορούν» γράφει η Ellie Violet Bramley στον Guardian κι αναρωτιέται: «Ζούμε, τελικά, σε έναν μετα-μιλένιαλ ροζ κόσμο, όπου όχι μόνο άνθρωποι όπως ο Χάρι Στάιλς έχουν φορέσει ροζ – και τους πήγαινε πολύ – αλλά και εκείνοι που δεν είναι γνωστοί για τη fashion πλευρά τους, όπως ο Τζέικ Γκίλενχαλ και ο Ντάνιελ Κρεγκ, πριν από τη συνεργασία του με τον οίκο μόδας Loewe;».

Ροζ κηλίδα

«Ακόμα και δεξιοί άνδρες όπως ο Βρετανός Νάιτζελ Φάρατζ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν θεωρήσει σκόπιμο να πάρουν στα σοβαρά τον εαυτό τους ως “σύγχρονοι θεοί” που νομίζουν ότι είναι, φορώντας ροζ γραβάτες» συνεχίζει η Ellie Violet Bramley.

Ωστόσο, η ανησυχία που έχει προκαλέσει αυτό το πουλόβερ για την κατάσταση της αμερικανικής αρρενωπότητας φαίνεται να είναι έντονη. Η αντίφαση, φυσικά, είναι ότι οποιαδήποτε «ματσοσύνη» που αισθάνεται κλονισμένη από μια ροζ κηλίδα σε κάποιο πλεκτό ρούχο είναι πιο εύθραυστη από ό,τι θα ήθελε να παραδεχτεί.

Τι συμβαίνει με το ροζ; Προφανώς το ροζ σήμερα συνδέεται με την Μπάρμπι και το μαλλί της γριάς, αλλά υπήρχε μια εποχή, πριν από έναν αιώνα, που το μπλε θεωρούνταν πιο θηλυκό και το ροζ συνδεόταν με τα αγόρια. Όπως ανέφερε το εμπορικό περιοδικό Infant’s Department το 1918, «το ροζ, ως πιο έντονο και ισχυρό χρώμα, ταιριάζει περισσότερο στα αγόρια, ενώ το μπλε, που είναι πιο λεπτό και κομψό, ταιριάζει περισσότερο στα κορίτσια». Οι διαχωριστικές γραμμές φαίνεται να έχουν χαραχτεί σε σχέση με τα παιδικά ρούχα και από εκεί έχουν επεκταθεί και εξελιχθεί.

Άνευ σημασίας

Τελικά, η J Crew πιθανότατα θα απολαύσει αυτή την δωρεάν δημοσιότητα. Αλλά, σε αντίθεση με το άλλο πρόσφατο παράδειγμα μιας μάρκας ρούχων που ανακάτευε χωρίς ντροπή τον πολιτισμικό πόλεμο (American Eagle με Σίντεϊ Σουίνι) – αυτό δεν μοιάζει με μια σκόπιμη κίνηση για να κερδίσει χρόνο στον αέρα.

Είναι ενδιαφέρον ότι, λίγο μετά την έναρξη της καμπάνιας της American Eagle, οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά σχεδόν 18%.

Είναι απίθανο η J Crew να χρησιμοποιεί το ροζ ως όπλο για να προκαλέσει αναταραχή σχετικά με την αντιληπτή αποδυνάμωση των Αμερικανών ανδρών. Πιο πιθανό είναι ότι αυτοί δεν κατάλαβαν καν ότι πρόκειται για ένα θέμα άνευ σημασίας.