Άντρες; Στο Χόλιγουντ; Μην μου πεις – Το νέο εξώφυλλο του Vanity Fair σηκώνει κουβέντα

Γιατί τους άνδρες, τώρα; Ξανά; Λοιπόν, σύμφωνα με τον Μαρκ Γκουιντούτσι, έναν 37χρονο φωτογενή άνδρα που διορίστηκε νέος αρχισυντάκτης του Vanity Fair τον Ιούνιο, οι άνδρες σταρ του κινηματογράφου έχουν προσγειωθεί. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά για την εξέλιξη του Χόλιγουντ.

Ο Γκουιντούτσι έδωσε το πρώτο του τεύχος του Vanity Fair στους φίλους του και μιλάει για αυτό: «Για πολύ καιρό το Χόλιγουντ ήταν η χώρα της φαντασίας» δήλωσε ο Μαρκ, ο οποίος προηγουμένως ήταν δημιουργικός διευθυντής σύνταξης στη Vogue. «Ιστορικά ήταν το μέρος όπου οι άνθρωποι πήγαιναν για να γίνουν κάποιος άλλος, να επιλέξουν ένα διαφορετικό όνομα, να αναλάβουν μια διαφορετική ταυτότητα».

Κατά τη γνώμη του, εκείνες οι μέρες έχουν περάσει. Τα διαμορφωμένα είδωλα από το σύστημα των στούντιο έχουν εξαφανιστεί εδώ και καιρό.

«Δεν υπάρχουν πια Ροκ Χάτσον» πρόσθεσε, αναφέροντας το προφανές, μιλώντας για μια εικόνα του Χόλιγουντ που πέθανε λίγα χρόνια πριν καν γεννηθεί ο Γκουιντούτσι.

«H νέα μας τάξη πρωταγωνιστών»

Ποιος είναι λοιπόν ο άνδρας ηθοποιός σήμερα; Είναι ο «διαδικτυακός σου φίλος». Ζει στο δικό σου επίπεδο. Ή τουλάχιστον στην οθόνη του κινητού σου. Αν οι σημερινές καρικατούρες της ανδρόσφαιρας είναι «στεροειδείς και χλευαστικές», οι νεαροί ηθοποιοί που σε κοιτάζουν από μια σειρά τριών εξωφύλλων του Vanity Fair είναι οι συμπαθητικοί σου γείτονες.

Είναι μια όμορφη δωδεκάδα, αυτοί οι ηθοποιοί, που παρουσιάζονται, σύμφωνα με τα εξώφυλλα, ως «η νέα μας τάξη πρωταγωνιστών». Ακόμα πιο συναρπαστικό είναι το έντονο κείμενο από πάνω: «Ας χειροκροτήσουμε τα αγόρια!».

Το Hollywood Issue, ένα ετήσιο τεύχος που θεωρείται ως το έναυσμα της σεζόν των Όσκαρ, θα φτάσει στα περίπτερα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στις σελίδες του περιοδικού, οι άντρες του Χόλιγουντ χαμογελούν σαρδόνια στην κάμερα, με τα μαλλιά τους ανακατεμένα και τα σακάκια Saint Laurent τους φθαρμένα, σε ένα στυλ «oh-so-laissez-faire», με vintage τζιν

«Οh-so-laissez-faire»

Σε μια φωτογράφιση του Θίο Γουένερ και με στιλιστικό επιμελητή τον Τομ Γκίνες, ο Ριζ Άχμεντ απαντά σε ένα τηλεφώνημα φορώντας μια ρόμπα Tom Ford και ο ASAP Rocky βρίσκεται στο Μαλιμπού φορώντας ένα σακάκι Dior.

Ο Γκλεν Πάουελ και ο Κάλουμ Τέρνερ, και οι δύο φορώντας σορτς και σακάκια, παίζουν στην πισίνα. Ο Τζόναθαν Μπέιλι και ο Χάρις Ντίκινσον χαλαρώνουν μαζί φορώντας ταιριαστά σακάκια και πορτοκαλί παντελόνια, σαν δύο δραπέτες από το ριμέικ του «Υπέροχου Γκάτσμπυ».

Ωστόσο, οι σκηνές, που παρουσιάζονται ως ένα κολάζ από στιγμιότυπα, θυμίζουν περισσότερο τις «Νεανικές Ανησυχίες» παρά το μυθικό West Egg του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ.

Με την καθοδήγηση ενός συντάκτη, ενός φωτογράφου και ενός στιλίστα, όλοι κάτω των 40 ετών (και συχνά ντυμένοι με ρούχα σχεδιασμένα από άντρες περίπου της ίδιας ηλικίας), η φωτογράφιση σιγοβράζει με την ενέργεια των αρχών της δεκαετίας του 2000

Δεν είναι απρόσιτα είδωλα (;)

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ποζάρει χωρίς μπλούζα. Οι εικόνες έχουν μια νοσταλγική ποιότητα φωτογράφησης καταλόγου, σαν μια κιτρινισμένη διαφημιστική καμπάνια της Abercrombie & Fitch (στην πραγματικότητα, η ιστορία έχει τέσσερις «vintage» αναφορές στην Abercrombie & Fitch).

Είναι καλοί φίλοι, που φεύγουν από ένα γαμήλιο πάρτι για να τρέξουν ξυπόλητοι στην παραλία ή να σε τραβήξουν για να κάνετε κάποια ελαφριά συνωμοσία στο γρασίδι. Είναι ο δικός τους κόσμος, αλλά υποτίθεται ότι θέλεις να συμμετάσχεις σε αυτόν.

Όπως γράφει η Αμερικανίδα συγγραφέας Οτέσα Μόσφεγκ σε ένα συνοδευτικό δοκίμιο «οι σημερινοί πρωταγωνιστές δεν είναι απρόσιτα είδωλα. Αισθάνονται σαν πραγματικοί άνθρωποι, πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι που βρίσκονται μόλις μισό εκατοστό μακριά από την εμβέλειά μας».

Πίσω, στις αρχές του 2000

«Ήθελα απλώς να είμαι λίγο πιο χαλαρός», είπε ο Μαρκ Γκουιντούτσι. Το νέο, ανανεωμένο λογότυπο του περιοδικού θυμίζει επίσης τη νεότητα του, αναφερόμενο σε μια γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τεύχος του Απριλίου 2000.

Αλλά αυτό είναι το Χόλιγουντ του σήμερα, όχι πριν από 25 χρόνια. Το τεύχος, το πρώτο υπό την πλήρη διεύθυνση του Γκουιντούτσι, κυκλοφορεί σε μια εποχή που και οι δύο εμπλεκόμενες βιομηχανίες — ο κινηματογράφος και τα περιοδικά — είναι μόνο το κέλυφος του παλιού, ένδοξου εαυτού τους.

Φτάνει στο τέλος της άλλη μια χρονιά με πτώση των εισπράξεων από ταινίες που δεν ανήκουν σε franchise, στις οποίες εμφανίζονται πολλοί από τους ηθοποιούς που εμφανίζονται σε αυτό το εξώφυλλο.

Οι «αστέρες του κινηματογράφου» που εγγυώνται εισπράξεις, που κάποτε ήταν άφθονοι, φαίνεται να ακολουθούν τον δρόμο του ενδημικού πτηνού dodo, το οποίο εξαφανίστηκε ως είδος.

Πάσα στους millennial

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο 63χρονος Τομ Κρουζ έλαβε τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards 2025. Καθώς το Χόλιγουντ συνεχίζει να επαινεί ηθοποιούς της γενιάς του Κρουζ, η μηχανή παραγωγής σταρ φαίνεται να έχει σταματήσει και η αναζήτηση ενός διαδόχου (ή καλύτερα, διαδόχων) συνεχίζεται.

Ομοίως, είναι μια περίοδος μετάβασης στην Condé Nast, τη μητρική εταιρεία του Vanity Fair. Τα πιο πλούσια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν πλέον περιέλθει στα χέρια δύο millennial, με τον 37χρονο Γκουιντούτσι στο Vanity Fair και την Κλόι Μαλ, 40 ετών, στη Vogue. Και στους δύο δόθηκαν νέοι τίτλοι αντί για τον τίτλο του αρχισυντάκτη.

Θεματοφύλακας

«Ωστόσο, για το Vanity Fair, το Hollywood Issue παραμένει σημαντικό. Παράλληλα με το ετήσιο πάρτι των Όσκαρ του περιοδικού, που ξεκίνησε το 1994 ως ένας τρόπος για τον μακροπρόθεσμο αρχισυντάκτη του Γκρέιντον Κάρτερ να κερδίσει την εύνοια των ανθρώπων του Χόλιγουντ (κάτι που πέτυχε απολύτως), αυτό το τεύχος διατηρεί τον τίτλο του περιοδικού ως ζωτικό φύλακα της ιερής, αν και κενής, σφαίρας της κινηματογραφικής διασημότητας» σχολιάζει ο Jacob Gallagher στους New York Times.

Ο Γκουιντούτσι, που κατάγεται από τη Νότια Καλιφόρνια και ξεκίνησε την καριέρα του στον εκδοτικό χώρο στο Vanity Fair πριν από 15 χρόνια, τόνισε ότι το πάρτι των Όσκαρ θα συνεχιστεί.

Το θέμα του Χόλιγουντ στα χέρια του ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την παράδοση. Η ιδέα του μεγάλου ανδρικού καστ έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ήδη από το 1996.

Η ευρύτερη κρίση των ανδρών

Ωστόσο, η εστίαση στους άνδρες σήμερα δεν φαίνεται τυχαία. Το Vanity Fair του Γκουιντούτσι εμφανίζεται σε ένα τοπίο μέσων ενημέρωσης γεμάτο με ανησυχητικά/ προειδοποιητικά άρθρα και podcasts σχετικά με το τι κινητοποιεί τους νέους άνδρες και, πιο σοβαρά, αν χρειάζονται σωτηρία.

«Πιστεύω ότι σχετίζεται με την ευρύτερη συζήτηση» πρόσθεσε ο Γκουιντούτσι, ο οποίος σημείωσε ότι και ο ίδιος ακούει τα podcast του Σκοτ Γκαλογουέι, του 61χρονου ακαδημαϊκού και συγγραφέα που έχει ανακαλύψει την αυτοβελτίωση και έχει γίνει προφήτης της φιλοδοξίας και της ανησυχίας των νέων ανδρών.

Ο Γκουιντούτσι τόνισε, ωστόσο, ότι εδώ επικεντρώνεται στο Χόλιγουντ. Γνωρίζει ότι δεν θα λύσει την ευρύτερη κρίση των ανδρών με απαλά φωτισμένες εικόνες του Πολ Μέσκαλ που κλαίει με μαύρο δάκρυ φορώντας ένα σακάκι Gucci.

«Δεν είναι τόσο σοβαρό», δήλωσε ο Γκουιντούτσι.

*Με στοιχεία από nytimes.com