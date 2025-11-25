Στην Ευρώπη αναμένεται να επεκταθεί το σύστημα πληρωμών IRIS μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ειδικότερα, ο πρώτο βήμα επέκτασης, θα γίνει έως τον Ιούνιο 2026, με διασύνδεση του IRIS με αντίστοιχα συστήματα άμεσων πληρωμών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε Σταυρούλα Καμπουρίδου παρουσίασε το case της ΔΙΑΣ, επισημαίνοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος IRIS, το οποίο πλέον αριθμεί 4,2 εκατ. χρήστες, 600.000 επαγγελματίες και 10.000 e-shops, με στόχο τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών μέσω του δικτύου EUROPA. Η κα Καμπουρίδου υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής υλοποίησης in-house, της εμπιστοσύνης και της διατμηματικής συνεργασίας για την επιτυχία της καινοτομίας.

Επί της ουσίας, η ΔΙΑΣ επεκτείνεται με περαιτέρω συναλλαγές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του 2025 υπολογίζεται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων της ετήσιες συναλλαγές αξίας 560 δισ. ευρώ, με το IRIS να έχει διακινήσει περί τα 15 δισ. ευρώ, αλλά έως τον Ιούνιο οι συναλλαγές θα επεκταθούν εκτός Ελλάδος για Έλληνες ταξιδιώτες και θα εξυπηρετούν και Ευρωπαίους τουρίστες στη χώρα μας.

Το σύστημα πληρωμών

Αναφορικά με το άμεσο σύστημα πληρωμών IRIS, έχει φθάσει περίπου τους 4,2 εκατομμύρια χρήστες, περίπου 600.000 επαγγελματίες, 10.000 ηλεκτρονικά καταστήματα και 1,2 εκατομμύρια POS σε φυσικά καταστήματα, είπε η κ. Καμπουρίδου στο CEO Initiative 2025, όπου έδωσε μία εικόνα από το κοντινό μέλλον και αναφέρθηκε στα σχέδια επέκτασης της ΔΙΑΣ.

Η ΔΙΑΣ είναι μέρος του δικτύου EuroPA της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών συστημάτων πληρωμών, από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο EuroPA, θα συνενώσει τις τεχνολογικές λύσεις των συστημάτων αυτών. Ήδη η ΔΙΑΣ καλύπτει την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο.

Η ΔΙΑΣ ενδιαφέρεται να επεκταθεί σε τόπους που δεν έχουν τοπικό σύστημα άμεσων πληρωμών όπως η Μάλτα για παράδειγμα, είπε η κ. Καμπουρίδου. Για την ώρα το σχέδιο προβλέπει τη διασύνδεση με τα συστήματα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Ο πλήρης σχεδιασμός προβλέπει τελικά τη διαμόρφωση ενός κοινού δικτύου που αναμένεται να ξεπεράσει τους 105 εκατομμύρια πολίτες συνολικά σε 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ανδόρρα.

Σχετικά με τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων, η κα. Καμπουρίδου, έδωσε ένα παράδειγμα αναφέροντας την εμπειρία ως αντίστοιχη του roaming στην κινητή τηλεφωνία, όπου ο Έλληνας ταξιδιώτης στο εξωτερικό κάνει χρήση του IRIS για τις πληρωμές και ο Ευρωπαίος τουρίστας κάνει χρήση του συστήματος που γνωρίζει στη χώρα του για πληρωμές στην Ελλάδα.

Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου στην Ελλάδα

Από 1η Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται η υποχρεωτική αποδοχή του IRIS Commerce. Γεγονός που σημαίνει πως όλα τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα οφείλουν να δέχονται άμεσες πληρωμές μέσω IRIS, το οποίο γίνεται με τη χρήση QR code.

Η άμεση μεταφορά χρημάτων που προσφέρει το IRIS επιτρέπει στην επιχείρηση ή στον ελεύθερο επαγγελματία να έχει πρόσβαση στα χρήματα από την πληρωμή μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, εν αντιθέσει με τις παραδοσιακές πληρωμές με κάρτα που χρειάζονται μέρες για να φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των εμπόρων.

Η εξέλιξη αυτή είναι ύψιστης σημασίας, καθώς οι επαγγελματίες μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα χρήματα στην πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2023, 200 δισ. ευρώ την ημέρα παραμένουν «κλειδωμένα» στο σύστημα ευρωπαϊκών πληρωμών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί ο ένας λογαριασμός έχει μεν χρεωθεί, αλλά ο έτερος λογαριασμός δεν έχει ακόμα πιστωθεί. Οι άμεσες πληρωμές αλλάζουν σιγά-σιγά το τοπίο, διαχέοντας πολύτιμα κεφάλαια στην οικονομία.

Η υιοθέτηση του IRIS Commerce ωφελεί διπλά και το κράτος, αφού ενισχύει τη φορολογική διαφάνεια των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ παράλληλα μειώνει τις εισαγόμενες υπηρεσίες από τα ξένα wallets, ενδυναμώνοντας έτσι την αυτονομία της χώρας.

Οι αλλαγές στους καταναλωτές

Οι καταναλωτές κερδίζουν έναν επιπλέον γρήγορο και ασφαλή τρόπο πληρωμής σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, που του επιτρέπει να ολοκληρώνει τις αγορές του μέσα από το mobile app της τράπεζάς του.

Σημειώνεται πως ο πελάτης δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιημένο το IRIS σε κάποια τράπεζα για να πληρώσει μια επιχείρηση με αυτό. Αρκεί μονάχα να έχει ενεργή την εφαρμογή της τράπεζάς του.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Όταν ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω IRIS, ο ταμίας θα κάνει τη σχετική επιλογή στο POS και θα γίνεται σύνδεση με το σύστημα της ΔΙΑΣ, μέσω του οποίου θα παράγεται ένα δυναμικό QR code, μοναδικό για κάθε συναλλαγή και με συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Μέσω του mobile banking app, ο πελάτης θα σκανάρει το QR code και η πληρωμή θα ολοκληρώνεται άμεσα.

Καθώς υπάρχει ήδη η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, όλα τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα και στην ΑΑΔΕ. Για την περίπτωση που κάποια επιχείρηση διαθέτει ακόμη POS παλαιού τύπου, χωρίς οθόνη αφής, τότε το τερματικό θα εκτυπώνει τον κωδικό QR για να τον σκανάρει ο πελάτης.

Πηγή: ΟΤ