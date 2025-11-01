newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
IRIS: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές σε ταξί και πρατήρια καυσίμων
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Νοεμβρίου 2025 | 19:15

IRIS: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

Υποχρεωτική η χρήση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS σε όλα τα POS από την 1η Δεκεμβρίου 2025

Σύνταξη
Από την 1η Δεκεμβρίου επεκτείνονται το σύστημα IRIS από την 1η Δεκεμβρίου σε πρατήρια καυσίμων και ταξί.

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή περιγράφει το νέο σύστημα με τη διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS το οποίο θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για ένα ενιαίο και απολύτως παρακολουθήσιμο σύστημα πληρωμών, όπου κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται και θα επιβεβαιώνεται αυτόματα, χωρίς μεσολαβήσεις ή καθυστερήσεις.

Το σύστημα IRIS

Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS από την 1η Δεκεμβρίου. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα “σκανάρει” μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του.

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα

Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή την αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη, αντί για τον τύπο της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη “IRIS” ή άλλος τύπος πληρωμής ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιήθηκε.

Στα πρατήρια, η απόδειξη θα εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου, ενώ στα ταξί η ίδια αρχή εφαρμόζεται για την έκδοση αποδείξεων με βάση το ταξίμετρο. Τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρη διασύνδεση του ΦΗΜ με το POS, σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές αρχές. Η απόδειξη  πρέπει να εκδίδεται αυτόματα και άμεσα μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης καυσίμου.

Τα δεδομένα της πληρωμής ποσό, τρόπος πληρωμής, ώρα συναλλαγής αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα:

  • 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία,
  • 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς (κάτω των 500 κατοίκων) ή μικρά νησιά (κάτω των 3.100 κατοίκων), τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50%.

Πηγή: ΟΤ

World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους
Φορολογία 01.11.25
Φορολογία 01.11.25

«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους

«Ραβασάκια» με φόρους και πρόστιμα στέλνει στους φορολογουμένους ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΛΣΤΑΤ: Επιχειρηματικότητα χαμηλών πτήσεων – Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας
Έκθεση ΕΛΣΤΑΤ 01.11.25
Έκθεση ΕΛΣΤΑΤ 01.11.25

«Χαμηλών πτήσεων» η ελληνική επιχειρηματικότητα - Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας

Eγκλωβισμένη σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα χαμηλών πτήσεων παραμένει η ελληνική οικονομία. Τι προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία των επιχειρήσεων. Οικονομολόγοι σχολιάζουν στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Διεθνής Τύπος 31.10.25
Διεθνής Τύπος 31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μπάσκετ 01.11.25
Μπάσκετ 01.11.25

Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύνταξη
