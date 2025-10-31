Σε νέα 48ωρη απεργία κατεβαίνουν οι ταξιτζήδες στην Αττική, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Οι οδηγοί θα τραβήξουν χειρόφρενο την ερχόμενη εβδομάδα, 5 και 6 Νοεμβρίου. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6:00 το πρωί της Τετάρτης και θα διαρκέσει έως τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

«Η ΚΥΑ βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα»

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς να συγκεντρωθούν με ταξί τους την ερχόμενη Τετάρτη στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών. «Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς» σημειώνουν.

Ο ΣΑΤΑ αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση ότι «η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη, βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ».

Και προσθέτει: «Η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, είναι μια απόφαση – κόλαφος για τον κλάδο. Είναι μια απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υπερφορολόγησης και αθέμιτου ανταγωνισμού».

Απεργία ταξί: Τα αιτήματα

Ο ΣΑΤΑ ζητάει από την κυβέρνηση «εδώ και τώρα λύσεις» συνοψίζοντας τα αιτήματα ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΕΣ: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς.

Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και βελτίωση του όπου απαιτείται.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Το τρίωρο προκράτησης των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με κατώτερη αποζημίωση τα 150 ευρώ.

Καταγγέλλουν υποκλοπή μεταφορικού έργου

Η πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ΣΑΤΑ και στα ΡαδιοΤαξί δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, σημειώνει το ΣΑΤΑ σε άλλο σημείο. «Πίσω από τις επίσημες δικαιολογίες, κρύβονται μεγάλα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών που επιδιώκουν να εξαφανίσουν τους μικρομεσαίους και να επιβάλουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας» τονίζουν.

«Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής για τον έλεγχο φορέων και ενώσεων ταξί είναι προκλητική και προσβλητική για ολόκληρο τον κλάδο. Επιχειρεί να σπιλώσει τη φήμη και την τιμή μας, αφήνοντας υπόνοιες στην κοινή γνώμη για παρεμπόδιση ανταγωνισμού, χωρίς καμία ουσιαστική βάση. Μια τέτοια τακτική δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και δείχνει ξεκάθαρα πως πίσω από αυτή την επίθεση κρύβονται αλλότρια συμφέροντα» αναφέρουν στη συνέχεια.

Και καταλήγουν καταγγέλοντας «την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη Ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας».