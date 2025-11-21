IRIS: Ποιες αλλαγές έρχονται στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου
Νέο τοπίο στις πληρωμές με IRIS έρχονται σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ - Πώς αλλάζει η καθημερινότητα των καταναλωτών
Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, με τις επιχειρήσεις λιανικής, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να καλούνται να ευθυγραμμιστούν με τις νέες υποχρεώσεις.
Με τις νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ολοκληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές ενσωματώνονται στο καθημερινό ταμείο των επιχειρήσεων.
Συναλλαγές με IRIS
Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω IRIS.
Αυτό επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία της συναλλαγής στο σημείο πώλησης.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.
Τι αλλάζει για τον καταναλωτή
Για τους πολίτες, η νέα υποχρέωση μεταφράζεται σε έναν επιπλέον τρόπο πληρωμής στο σημείο πώλησης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, δίπλα σε κάρτες και μετρητά θα υπάρχει η επιλογή της άμεσης μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS από το κινητό.
Η πληρωμή θα «περνά» κατευθείαν από τον λογαριασμό του καταναλωτή στον λογαριασμό της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον χρόνο στο ταμείο.
