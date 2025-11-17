newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Νοεμβρίου 2025

Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου

Προχωρά η συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης

Σύνταξη
Vita.gr
Σε εφαρμογή τίθεται από 1 Δεκεμβρίου η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Με μια σειρά αποφάσεων του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχοντας ως αρχή το «Είσπραξη πληρωμής (κάρτα, IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα», οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και εντάσσονται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στο πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με την Φορολογική Διοίκηση.

Οι τεχνικές αλλαγές στις συναλλαγές μέσω IRIS

Ειδικότερα, τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων (Α.1098/2022 και Α.1155/2023) και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω:

-Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS)

-Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (βλ. σχετικές αποφάσεις, Α.1147/2025, Α.1160/2025)

Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους Φορείς

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

-Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

-Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Travel Tuesday»: Η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» στην Black Friday
Δεκέμβριος 2025 16.11.25

Η «Travel Tuesday» έρχεται προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις - Μικρές συμβουλές για την παγκόσμια γιορτή ταξιδιού

Μετά τον αγοραστικό πυρετό της «Black Friday» και της «Cyber Monday» η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» μπαίνοντας στο χορό των προσφορών με την «Travel Tuesday».

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος
Οικονομία 16.11.25

Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος

Καμπανάκι απ' την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων προς την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδας για αθέμιτες πρακτικές εκ μέρους συγκεκριμένων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που εκπροσωπούν τα funds στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Ουκρανία 17.11.25

Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.11.25

Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία

Η Κομισιόν προτείνει 3 λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ουκρανία. Προκρίνει είναι ένα δάνειο με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα
Κίνημα Δημοκρατίας 17.11.25

Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα

Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης - «Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε», τόνισε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει
«Πυρά» 17.11.25

ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει

Σφοδρή είναι η ενόχληση που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως έγραψε ήδη το in, οι «ανησυχίες» του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα, όπως εκφράστηκαν σε δημοσίευμα. Κάνει λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση μέσω διαρροών»

Σύνταξη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
